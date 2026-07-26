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Bayern banca permanência de Olise e rechaça interesse do Real Madrid: 'Ansiosos por sua volta'

Apesar dos questionamentos sobre o Real Madrid, o Bayern de Munique garante a permanência de Michael Olise, que tem contrato até 2029

Estadão Conteúdo

26 de julho de 2026 às 08:06

Bayern leva susto, mas atropela o Freiburg com show de Olise e chega embalado contra o Arsenal.

Bayern leva susto, mas atropela o Freiburg com show de Olise e chega embalado contra o Arsenal. ( Foto: Foto: KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP )

Destaque da seleção francesa na Copa do Mundo, Michael Olise segue em alta no Bayern de Munique e essa parceria está longe de ter um fim. Prova disso foi o discurso do diretor do clube alemão Christoph Freund ao ser questionado sobre o interesse do Real Madrid no jogador.

Em conversa com a imprensa alemã após o amistoso contra o Wehen Wiesbaden, ele reforçou a importância do atacante na temporada europeia que se inicia e descartou qualquer possibilidade de negociação do atleta.

"Rumores sobre o Real Madrid? Esse assunto não nos diz respeito de forma alguma", afirmou o dirigente de forma categórica. Segundo ele, o jogador, que ainda não retornou das férias, está nos planos do treinador Vincent Kompany.

"Estamos ansiosos pela volta de Michael Olise de suas férias. Ele vai desempenhar um papel muito importante no Bayern nesta temporada, assim como fez no ano passado", afirmou Freund fechando as portas para o interesse do gigante espanhol.

No Bayern desde julho de 2024, quando trocou o Crystal Palace pelo futebol alemão, o francês é um dos nomes mais valorizados do elenco, ao lado do centroavante Harry Kane. Com vínculo até junho de 2029, Olise marcou 22 gols e deu 31 assistências na última temporada.

Os questionamentos dos jornalistas ganharam força depois de o presidente do Real Madrid Florentino Pérez, cogitar a possibilidade de sua contratação durante a sua campanha, no mês de junho, para a reeleição na equipe merengue. À época, o jornal AS, da Espanha, indicou que o jogador se interessou por uma mudança de ares, mas o assunto ficou no campo da especulação com a proximidade da Copa do Mundo.

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