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Barcelona prepara plano especial para Raphinha após lesão muscular na Copa do Mundo

Com o objetivo de evitar problemas musculares e garantir o retorno à melhor forma, o jogador receberá atenção especial em sua preparação para a nova fase

Estadão Conteúdo

27 de julho de 2026 às 13:47

( Foto: Foto: Instagram @raphinha )

O Barcelona adotou um planejamento especial para Raphinha com o objetivo de evitar novos problemas musculares e garantir que o atacante brasileiro esteja em condições de manter um alto nível ao longo da temporada. As informações são do jornal espanhol Mundo Deportivo.

O clube preparou uma programação individualizada de treinamentos para o jogador, que ainda se recupera de uma lesão muscular que afetou sua participação na Copa do Mundo. A intenção é que Raphinha retome gradualmente a melhor condição física e deixe para trás os problemas que limitaram seu desempenho no Mundial.

O brasileiro deve se juntar nesta semana ao restante do elenco, que viajou nesta segunda-feira para a Inglaterra, onde o Barcelona dará sequência à preparação para a nova temporada. O atacante também trabalha para encerrar definitivamente o período de dificuldades físicas e recuperar a melhor versão com a camisa do clube catalão.

A recuperação de Raphinha é tratada como uma das prioridades de Hansi Flick durante a pré-temporada. Apesar das chegadas de Anthony Gordon e Karim Adeyemi para reforçar o setor ofensivo, o treinador alemão continua considerando o brasileiro uma peça importante para os planos do Barcelona.

O time catalão tem três amistosos marcado entre o dia 31 de julho e 8 de agosto, contra Birmingham, Nottingham Forest e Udinese. O primeiro será na sexta-feira, às 15h45.

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