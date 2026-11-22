Bap e Arascaeta provocam Palmeiras após título do Flamengo no Nubank Parque: 'Não tem fax'

Rivais declarados das recentes temporadas, Bap, presidente do Flamengo, e Arrascaeta, craque uruguaio da equipe carioca, fizeram questão de provocar o Palmeiras após o título do Brasileirão conquistado neste sábado, dia 21, na casa do adversário.

"Eu acho que o trabalho da gente foi muito bom. Não é fácil ter a campanha que a gente teve no segundo turno. Eu estou feliz, entendeu? Não tem a história do copo dágua meio vazio. É muito bacana ganhar, é muito bacana conquistar o campeonato brasileiro", exaltou o presidente rubro-negro.

Depois, comparou o Brasileirão à Libertadores, competição a qual o Palmeiras está na final, a fim de provocar o rival paulista.

"O Campeonato Brasileiro, todo mundo sabe, é mais difícil que a Libertadores. No coração, no imaginário do torcedor pode não ser pelo número de anos que ficamos sem conquistar. Mas, de qualquer maneira, nós já temos quarto Libertadores, temos dez Brasileiros, não tem fax", disse rindo para a câmera.

"Muito feliz pelo que a gente fez. Sou feliz e agradeço pelo que Deus me deu", finalizou em referência ao cantor Zeca Pagodinho.

A provocação tendo o Palmeiras como alvo é referente aos quatro títulos nacionais conquistados pela equipe alviverde antes de 1971, que foram oficializados pela CBF em 2010. Para os rivais, esses títulos foram conquistados 'via fax', e não de forma igual ao formato do campeonato como é disputado desde 1971.