Bahia engata quarto triunfo seguido, bate o Remo e entra no G-4 do Brasileirão Estadão Conteúdo 14.09.26 22h17 O Bahia fechou a 27ª rodada do Brasileirão dentro da zona de classificação direta para a Copa Libertadores. Com o quarto triunfo consecutivo, o time de Rogério Ceni aproveitou o tropeço do Fluminense no fim de semana e se colocou entre os quatro primeiros colocados ao superar o Remo por 2 a 1, nesta segunda-feira, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Com gols de Jean Lucas e Luciano Juba, o Bahia chegou a 46 pontos, na quarta colocação, empatado com o Athletico-PR, terceiro, mas atrás nos critérios de desempate. O Fluminense caiu para o quinto lugar, estacionado com 45, após derrota para o Atlético-MG, por 3 a 1, no último sábado. Já o Remo conheceu sua quarta derrota seguida, seguindo na vice-lanterna, na 19ª posição, com 23 pontos, a cinco do Grêmio, 28, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Vitor Bueno descontou para os paraenses. O Bahia estreou seu terceiro uniforme na partida. Em parceria com a Federação Indígena das Nações Pataxó e Tupinambá do Extremo Sul da Bahia (FINPAT), o novo enxoval, nas cores azul escura e detalhes em dourado, traz vários simbolismo ao povo indígena. A homenagem ainda contou com 70 crianças, que entraram juntas com os jogadores e uma apresentação antes de a bola rolar, com uma leitura de um manifesto. O Bahia volta a campo no próximo domingo, quando encerra novamente a rodada diante do Athletico-PR, às 19h30, na Arena da Baixada, na capital paranaense. Já o Remo atua no sábado, às 18h30, diante do Santos, no estádio Mangueirão, em Belém (PA). Era de se esperar que o Bahia fosse dominante em casa. Com mais posse de bola, trocou passes com paciência, em busca de espaço para costurar as jogadas. Com marcação alta, forçou a saída do Remo e foi assim que abriu o placar, aos 19 minutos. Tchamba vacilou e Cristian Oliveira aproveitou e cruzou rasteiro para Jean Lucas bater cruzado e marcar. O gol deixou o time baiano mais solto em campo, que era mais tranquilo na hora de concluir as jogadas. Juba cobrou falta com veneno e Marcelo Rangel evitou o segundo tento. Depois, Véliz cabeceou tirando tinta da trave. Os paraenses foram poucos produtivos, concentrando mais defensivamente, quase não tiveram presença ofensivas e das poucas aparições não deu trabalho ao goleiro Ronaldo. O panorama se manteve na etapa complementar, mas o Bahia pecava no momento de matar a partida. Cristian cruzou e Pulga perdeu na pequena área, sem goleiro. Depois, Cristian parou em Marcelo Rangel. Quando conseguiu balançar as redes, o tento foi anulado por impedimento. Com o passar do tempo, as chances desperdiçadas foi criando um clima de tensão no estádio. O Remo passou a ser superior em campo, principalmente com a entrada de Vitor Bueno e até igualou no número de finalizações à gol, com Ronaldo tendo que intervir em chutes de Manga, Gabriel Taliari e Vitor Bueno. Quando time paraense gostou do jogo e subiu as linhas, o Bahia aproveitou o contra-ataque e Véliz foi derrubado por Matheus Felipe na área. Luciano Juba converteu a penalidade para ampliar.No último lance, o Remo descontou, também teve um pênalti, com Vitor Bueno. FICHA TÉCNICA BAHIA 2 X 1 REMO BAHIA - Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas (Everton Ribeiro) e Rodrigo Nestor; Cristian Oliveira, Alejo Véliz (Everaldo) e Erick Pulga (Ademir). Técnico: Rogério Ceni. REMO - Marcelo Rangel; Zé Ivaldo, Matheus Felipe e Tchamba (Gabriel Taliari); Yago Pikachu, Picco (José Welison), Patrick, Zé Ricardo (Vitor Bueno) e Marlon; Galeano (Gabriel Poveda) e Jajá (Alef Manga). Técnico: Léo Condé. GOLS - Jean Lucas, aos 19 minutos do primeiro tempo; Luciano Juba, aos 45, e Vitor Bueno, aos 50 do segundo. ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira Lima (PE). CARTÕES AMARELOS - Acevedo, Cristian Oliveira e Matheus Felipe. RENDA - R$ 980.904,00. PÚBLICO - 34.359 torcedores. LOCAL - Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Bahia Remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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