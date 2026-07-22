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Ausência em jogo do Santos, Neymar se diverte em campeonato de pôquer em São Paulo

Estadão Conteúdo

21 de julho de 2026 às 21:28

Enquanto o Santos jogou, nesta terça-feira, contra Universidad Central de Venezuela (UCV), pelos playoffs da Copa Sul-Americana, Neymar foi visto jogando pôquer em São Paulo. Como ainda cumpre um cronograma físico individual elaborado pelo clube, o camisa 10 sequer viajou para o duelo desta terça-feira, no Estádio Polideportivo Misael Delgado, em Valencia, no país venezuelano.

O atacante está participando do BSOP Winter 2026. Esta é a segunda vez que o astro disputa o evento. Na edição de 2025, ele faturou R$ 53 mil. Antes de se reapresentar ao Santos, em 17 de julho, após defender a seleção brasileira na Copa do Mundo, Neymar também participou da World Series of Poker, em Las Vegas. A presença ocorreu alguns dias após a eliminação do Brasil para a Noruega por 2 a 1, nas quartas de final do Mundial, partida em que marcou o gol da seleção.

Com contrato com o Santos até o fim do ano, o jogador vive a expectativa de voltar aos gramados. A possível reestreia deve acontecer no confronto contra a lanterna Chapecoense, no próximo sábado, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do returno. A partida será disputada na Vila Belmiro, às 18h30 (de Brasília).

Nesta segunda-feira, o craque participou de uma atividade no campo, e as redes sociais do Santos divulgaram imagens de alguns lances do treinamento. Neymar demonstrou boa movimentação, com dribles, arrancadas em velocidade e gols durante a atividade. Na temporada, o Menino da Vila soma seis gols e quatro assistências em 15 partidas pelo clube.

Após terminar na segunda colocação do Grupo D, com sete pontos, um a menos que o Recoleta, do Paraguai, o Santos disputa os playoffs para garantir uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Além disso, a equipe paulista segue próxima da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atualmente, ocupa a 15ª colocação, com 21 pontos, apenas um acima do Z-4.

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