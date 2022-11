Atleta paraense vence pan-americano de karatê sub-12

A carateca Giulia Petra Santos, 12, venceu nesta sexta-feira (11) o torneio pan-americano de karaté JKA, na modalidade kata sub-12 para as faixas do roxo ao preto, realizado na cidade de Santiago, capital do Chile. Nessa modalidade os atletas exibem os principais movimentos de ataque e defesa dessa arte marcial. A vitória veio após a paraense derrotar a chilena Lhia Manzano.

Em maio deste ano, Giulia já havia conquistado o campeonato brasileiro realizado na cidade de Arujá (SP), o que lhe garantiu a convocação para a delegação do país na competição, sendo a única paraense da categoria sub-12.

A atleta conta que começou a praticar o esporte com 7 anos e desde então já vislumbrava uma carreira nas artes marciais. “Eu estou treinando a bastante tempo e essa conquista era uma coisa eu já tinha como meta. Desde maio eu comecei uma preparação mais intensa com acompanhamento de fisioterapeuta e médicos”, relata Giulia, que não esconde a satisfação com a vitória.

“Como era algo que tinha muito decidido na minha cabeça, eu tinha essa mentalidade de que era possível. A sensação é de uma gratidão muito grande por ver que meu esforço deu certo. Foi algo muito importante e que me dá motivação para continuar”, acrescenta a carateca, que já planeja os próximos passos da carreira. No próximo ano, ela deve participar do torneio regional e nacional novamente e tem como objetivo ser convocada para o campeonato mundial da modalidade que será realizado em 2024 no Japão.

A vitória no primeiro torneio internacional também emocionou Milene Nobre, mãe de Giulia que acompanhou a filha na viagem. “É difícil de descrever. Eu vibrei muito porque só a gente sabe a dificuldade que foi sair do Pará e vir pro outro país por um esporte que não tem tanta visibilidade nem tanto patrocínio. Graças a Deus tivemos apoio de muita gente e do Governo. Foi muito emocionante, é uma sensação indescritível”, afirma.

Além do título pan-americano, Giulia Santos, que é faixa marrom, já foi três vezes campeã brasileira e nove vezes campeã paraense.