Assembleia e Remo abrem o 2º Turno do Parazão O Liberal de Basquete com vitória

Equipes bateram o JP8 e a Tuna, respectivamente, na abertura da sequência do torneio

Dois jogos marcaram a primeira noite do segundo turno do Campeonato Paraense O Liberal de Basquete Adulto. No ginásio da Tuna, em Belém, Assembleia Paraense e Remo iniciaram bem a reta final do torneio. Em quadra, confrontos contra JP8 e a dona da casa Tuna Luso, respectivamente.

No primeiro duelo da noite, o JP8 colocou a prova a evolução apresentada nas últimas partidas contra a quase invicta Assembleia Paraense. A AP tinha apenas uma derrota na competição.

"Nada está perdido. Agora é a segunda fase, ninguém ganhou nada. Vamos seguir firmes na competição", disse Carlos Marques, ala-pivô do JP8.

Apesar do discurso positivo antes do jogo, quando a bola subiu, o JP8 não conseguiu fazer frente à Assembleia Paraense.

Durante os quatro quartos, a AP manteve a superioridade em quadra. No "primeiro tempo", vitória por 44 a 29. No final, a Assembleia Paraense manteve quase 30 pontos de diferença para o JP8, fechando a partida em 97 a 69.

"A gente teve um desempenho bom na primeira fase. Perdemos apenas um jogo. Estamos correndo por fora (na briga pelo título), mas tendo um bom desempenho. Nossa equipe é muito jovem. Temos potencial para evoluir um pouco mais e chegar a uma final de campeonato", ressaltou o técnico da Assembleia Paraense, Márcio Boquinha.

Clássico em cena

No segundo jogo da noite, Tuna e Remo iniciaram a segunda parte do Parazão O Liberal de Basquete com um confronto bastante movimentado.

Melhor equipe do primeiro turno e vindo de vitória em cima do rival Paysandu, nesta segunda-feira (23), os azulinos tinham como objetivo seguir consolidados na competição. Já a Tuna apostava no fator casa para surpreender o Leão.

O Remo encarou a Tuna pela abertura do 2º Turno do Parazão O Liberal de Basquete. (Wagner Santana/O Liberal)

"Estamos jogando em casa. Isso é muito importante pra gente e para o projeto", destacou Andrey Medeiros, treinador da Tuna.

No entanto, a torcida cruzmaltina presente no ginásio não conseguiu empurrar o time nos dois primeiros quartos, que tiveram o Remo muito superior e indo ao intervalo com 41 a 17 no placar.

A intensidade apresentada pelos azulinos fez com que todas as tentativas de jogadas da Tuna fossem anuladas. Nos dois quartos finais, o Remo chegou a abrir 46 pontos de diferença, fechando o terceiro período com 73 a 27.

Nos 10 minutos finais de partida, o Remo optou por baixar um pouco mais o ritmo em quadra. Bom para a Tuna que conseguiu aumentar a pontuação em comparação aos azulinos no período.

No fim, um desentendimento entre os jogadores paralisou a partida por alguns segundos, com ambos sendo punidos pela arbitragem.