Dois jogos marcaram a primeira noite do segundo turno do Campeonato Paraense O Liberal de Basquete Adulto. No ginásio da Tuna, em Belém, Assembleia Paraense e Remo iniciaram bem a reta final do torneio. Em quadra, confrontos contra JP8 e a dona da casa Tuna Luso, respectivamente.
No primeiro duelo da noite, o JP8 colocou a prova a evolução apresentada nas últimas partidas contra a quase invicta Assembleia Paraense. A AP tinha apenas uma derrota na competição.
"Nada está perdido. Agora é a segunda fase, ninguém ganhou nada. Vamos seguir firmes na competição", disse Carlos Marques, ala-pivô do JP8.
Apesar do discurso positivo antes do jogo, quando a bola subiu, o JP8 não conseguiu fazer frente à Assembleia Paraense.
Durante os quatro quartos, a AP manteve a superioridade em quadra. No "primeiro tempo", vitória por 44 a 29. No final, a Assembleia Paraense manteve quase 30 pontos de diferença para o JP8, fechando a partida em 97 a 69.
"A gente teve um desempenho bom na primeira fase. Perdemos apenas um jogo. Estamos correndo por fora (na briga pelo título), mas tendo um bom desempenho. Nossa equipe é muito jovem. Temos potencial para evoluir um pouco mais e chegar a uma final de campeonato", ressaltou o técnico da Assembleia Paraense, Márcio Boquinha.
Clássico em cena
No segundo jogo da noite, Tuna e Remo iniciaram a segunda parte do Parazão O Liberal de Basquete com um confronto bastante movimentado.
Melhor equipe do primeiro turno e vindo de vitória em cima do rival Paysandu, nesta segunda-feira (23), os azulinos tinham como objetivo seguir consolidados na competição. Já a Tuna apostava no fator casa para surpreender o Leão.
"Estamos jogando em casa. Isso é muito importante pra gente e para o projeto", destacou Andrey Medeiros, treinador da Tuna.
No entanto, a torcida cruzmaltina presente no ginásio não conseguiu empurrar o time nos dois primeiros quartos, que tiveram o Remo muito superior e indo ao intervalo com 41 a 17 no placar.
A intensidade apresentada pelos azulinos fez com que todas as tentativas de jogadas da Tuna fossem anuladas. Nos dois quartos finais, o Remo chegou a abrir 46 pontos de diferença, fechando o terceiro período com 73 a 27.
Nos 10 minutos finais de partida, o Remo optou por baixar um pouco mais o ritmo em quadra. Bom para a Tuna que conseguiu aumentar a pontuação em comparação aos azulinos no período.
No fim, um desentendimento entre os jogadores paralisou a partida por alguns segundos, com ambos sendo punidos pela arbitragem.
Apesar disso, nada mudou no placar, com vitória do Remo com quase 50 pontos de diferença: 94 a 48.