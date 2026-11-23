Às vésperas de enfrentar Joshua, Fury revela sofrer de esquizofrenia e transtorno bipolar

O diagnóstico segundo Fury, teria sido feito em 2015 após se sagrar campeão mundial pela primeira vez, ao derrotar o ucraniano Wladimir Klitschko.

Às vésperas de enfrentar o compatriota Anthony Joshua em uma das lutas de boxe mais aguardadas dos últimos tempos, o boxeador britânico Tyson Fury, ex-campeão mundial dos pesos-pesados, revelou em documentário da Netflix que sofre de esquizofrenia e transtorno bipolar.

O diagnóstico segundo Fury, teria sido feito em 2015 após se sagrar campeão mundial pela primeira vez, ao derrotar o ucraniano Wladimir Klitschko.

"Tinha ficado tão grave que eu ouvia vozes na minha cabeça", afirmou Fury, de 38 anos, que chegou a ser internado em um hospital. Ele ficou afastado dos ringues até 2018. Neste período enfrentou problemas com drogas e álcool.

"As palavras não conseguem explicar a escuridão em que eu me encontrava", disse Fury no capítulo do documentário exibido na sexta-feira passada. "Achei que acabaria em um quarto acolchoado, com a porta trancada à chave, e isso me assustava."

Fury revelou que mudou seu comportamento em 2017, durante a noite de Halloween. "Olhei ao meu redor, via todos aqueles jovens e disse a mim mesmo: Eu tinha o mundo nas mãos, estraguei tudo e agora estou em ruínas."