Arrascaeta festeja 19º troféu e compara campanha com título brasileiro de 2019

Um dos remanescentes do time rubro-negro que encantou o Brasil em 2019, Arrascaeta comemorou o seu quarto título do Brasileiro pelo Flamengo na tarde deste sábado, no estádio do Palmeiras. Visivelmente emocionado, ele festejou o feito e comparou a trajetória do time com a campanha realizada sob a batuta de Jorge Jesus.

"Fizemos um grande ano. Todos nós. Estamos fazendo uma pontuação que está se aproximando da grande campanha que fizemos em 2019 com o Jorge Jesus. Então, isso demonstra que esse elenco jogou muito. Só quero parabenizar meus companheiros de trabalho", afirmou.

Com o empate de 1 a 1, o Flamengo chegou aos 80 pontos e manteve os seis de distância para o Palmeiras restando duas rodadas. Nesse caso, o título está garantido porque, no primeiro critério de desempate (o número de vitórias) o conjunto flamenguista tem três a mais que o rival paulista (24 a 21).

No Brasileirão de 2019, o Flamengo terminou a competição com 90 pontos, recorde absoluto dos pontos corridos com 20 clubes. Caso vença os próximos dois compromissos, a equipe de Leonardo Jardim vai chegar a 86, o que significa a segunda melhor campanha da história.

Com 19 conquistas pelo Flamengo, o meio-campista uruguaio é, ao lado do atacante Bruno Henrique, o recordista de títulos pelo clube carioca. Recentemente, os dois jogadores foram homenageados no clube com dois bustos.

Quem também se emocionou no gramado foi o polivalente Paquetá, jogador que chegou ao clube como a contratação mais cara do clube.