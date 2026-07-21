QUA · 28 OUT 2026Assine
O Liberal 80 anos
QUA · 28 OUT 2026
Edição impressaAssine
O Liberal 80 anos
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

Esportes

Argentina desembarca com tapete vermelho em Buenos Aires após vice da Copa do Mundo

Estadão Conteúdo

20 de julho de 2026 às 22:36

A Argentina chegou a Buenos Aires na noite desta segunda-feira após o vice-campeonato da Copa do Mundo. Os argentinos perderam para a Espanha por 1 a 0, na prorrogação, no domingo, no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos.

A delegação desembarcou no Aeroporto Internacional de Ezeiza por volta das 19h, em um voo direto de Nova York. O time foi recebido com tapete vermelho e pela Orquestra do Regimento de Granadeiros a Cavalo, que executou, entre outras canções, "Muchachos".

Alguns jogadores não estavam com a delegação, entre eles Lionel Messi. Enzo Fernández, expulso na final, foi outra ausência. Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina e Juan Musso completam a lista.

Os primeiros a deixar a aeronave foram o técnico Lionel Scaloni, acompanhado pelo zagueiro Nicolás Otamendi e pelo presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia. Em seguida, os atletas desfilaram em um ônibus aberto pelas ruas da capital e foram saudados por milhares de torcedores.

Emiliano "Dibu" Martínez, Thiago Almada, Flaco López, Giuliano Simeone, Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nico González e Leandro Paredes seguiram para o Prédio Lionel Andrés Messi, que homenageia o camisa 10 e abriga o centro de treinamentos da seleção.

Assuntos relacionados

futebol
Copa do Mundo
Argentina
retorno