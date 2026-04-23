Arábia Saudita oficializa técnico grego Georgios Donis para comandar a seleção na Copa do Mundo Estadão Conteúdo 23.04.26 17h53 A Federação de Futebol da Arábia Saudita (SAFF) oficializou nesta quinta-feira a contratação do técnico grego Georgios Donis para dirigir a seleção na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. Ele assume o cargo deixado pelo francês Hervé Renard, demitido em comum acordo. Experiente treinador do mundo saudita, de 56 anos, dirigindo os clubes Al-Hilal, Al-Wehda, Al-Fateh e Al-Khaleej, Georgios Donis assinou contrato até julho de 2027, quando ocorre a Copa Asiática, com possibilidade de ampliação do vínculo. Será seu primeiro trabalho em uma seleção nacional. "A Federação Saudita de Futebol anuncia a nomeação do treinador grego Georgios Donis como técnico da seleção", anunciou a SAFF, que ressaltou a enorme experiência do comandante em sua passagem de oito temporadas nos clubes do país. Donis chegou à Arábia Saudita em 2015, para dirigir o Al-Hilal, pelo qual conquistou a Copa do Rei Saudita e avançou até às semifinais da Liga dos Campeões da Ásia em duas temporadas de casa. Depois passou, sem conquistas, por Al-Wahda (2021, 2023 e 2024) e Al-Fateh (2022 e 2023) antes de se transferir ao Al-Khaleej (desde 2024), somente o 11º colocado do Campeonato Saudita. A Arábia Saudita está no Grupo H da Copa do Mundo ao lado de Espanha, Cabo Verde e Uruguai. A estreia está agendada para o dia 15 de junho, frente ao Uruguai, depois, terá a dura missão da chave diante de uma das favoritas ao título, a Espanha, em Atlanta, dia 21. A missão saudita é chegar ao compromisso contra Cabo Verde, dia 26, com chances de se garantir ao mata-mata. Além dos 24 primeiros e segundo colocados, oito terceiros também se garantem. Os últimos resultados, contudo, não são animadores. A Arábia Saudita fez dois amistosos na Data Fifa de março e perdeu ambos, com 2 a 1 para a Sérvia e goleada de 4 a 0 diante do Egito. Na Copa do Catar, porém, surpreendeu o planeta ao fazer 2 a 1 na estreia diante da Argentina, que seria a campeã daquele Mundial, de virada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Arábia Saudita Georgios Donis COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Contra o Bahia, Alef Manga volta a marcar pelo Remo e celebra a vitória na Copa do Brasil Atacante não balançava as redes desde a terceira rodada do Brasileirão 23.04.26 14h44 Preocupação Artilheiro do Remo na Série A, Taliari vira dúvida para o jogo contra o Cruzeiro Atacante deixou o jogo contra o Bahia, pela Copa do Brasil, com dores na coxa direita e passará por exames 23.04.26 14h02 futebol Remo abre venda de ingressos para duelo contra o Cruzeiro no Baenão, pela Série A; veja valores Equipes se enfrentam no próximo sábado (25), pela 13ª rodada do Brasileirão 23.04.26 12h28 mais esportes Carajás participa do Fórum promovido pelo CBC e difunde o handebol do Pará A equipe, que fomenta a modalidade no estado, cita a importância do evento na construção de um legado voltado ao esporte olímpico brasileiro 23.04.26 11h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Após 12 rodadas, Craque Neto projeta rebaixamento do Remo: 'Tem dois times que já caíram' Ex-jogador afirmou que apesar de gostar da torcida, o time já está rebaixado 22.04.26 13h28 COPA DO BRASIL Léo Condé destaca estratégia e valoriza vitória do Remo sobre o Bahia na Fonte Nova Técnico aponta controle das ações do adversário, força emocional do resultado e projeta sequência 22.04.26 22h56 futebol Vitor Bueno nega saída do Remo e reforça compromisso com o clube Jogador afirmou que está focado na recuperação total da lesão para ficar 100% e ajudar o time 23.04.26 11h11 futebol Remo abre venda de ingressos para duelo contra o Cruzeiro no Baenão, pela Série A; veja valores Equipes se enfrentam no próximo sábado (25), pela 13ª rodada do Brasileirão 23.04.26 12h28