Arábia Saudita oficializa técnico grego Georgios Donis para comandar a seleção na Copa do Mundo

A Federação de Futebol da Arábia Saudita (SAFF) oficializou nesta quinta-feira a contratação do técnico grego Georgios Donis para dirigir a seleção na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. Ele assume o cargo deixado pelo francês Hervé Renard, demitido em comum acordo.

Experiente treinador do mundo saudita, de 56 anos, dirigindo os clubes Al-Hilal, Al-Wehda, Al-Fateh e Al-Khaleej, Georgios Donis assinou contrato até julho de 2027, quando ocorre a Copa Asiática, com possibilidade de ampliação do vínculo. Será seu primeiro trabalho em uma seleção nacional.

"A Federação Saudita de Futebol anuncia a nomeação do treinador grego Georgios Donis como técnico da seleção", anunciou a SAFF, que ressaltou a enorme experiência do comandante em sua passagem de oito temporadas nos clubes do país.

Donis chegou à Arábia Saudita em 2015, para dirigir o Al-Hilal, pelo qual conquistou a Copa do Rei Saudita e avançou até às semifinais da Liga dos Campeões da Ásia em duas temporadas de casa. Depois passou, sem conquistas, por Al-Wahda (2021, 2023 e 2024) e Al-Fateh (2022 e 2023) antes de se transferir ao Al-Khaleej (desde 2024), somente o 11º colocado do Campeonato Saudita.

A Arábia Saudita está no Grupo H da Copa do Mundo ao lado de Espanha, Cabo Verde e Uruguai. A estreia está agendada para o dia 15 de junho, frente ao Uruguai, depois, terá a dura missão da chave diante de uma das favoritas ao título, a Espanha, em Atlanta, dia 21. A missão saudita é chegar ao compromisso contra Cabo Verde, dia 26, com chances de se garantir ao mata-mata. Além dos 24 primeiros e segundo colocados, oito terceiros também se garantem.

Os últimos resultados, contudo, não são animadores. A Arábia Saudita fez dois amistosos na Data Fifa de março e perdeu ambos, com 2 a 1 para a Sérvia e goleada de 4 a 0 diante do Egito. Na Copa do Catar, porém, surpreendeu o planeta ao fazer 2 a 1 na estreia diante da Argentina, que seria a campeã daquele Mundial, de virada.