Após Remo, Fortaleza leva imagem de Nossa Senhora de Nazaré em jogo do acesso

Mosaico com a padroeira dos paraenses marcou a vitória sobre o Criciúma e lembrou homenagem feita pela torcida do Remo em 2025

A torcida do Fortaleza levou um mosaico gigante com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré para as arquibancadas da Arena Castelão, no último sábado (28), na partida que garantiu o retorno do clube à Série A do Campeonato Brasileiro em 2027.

A homenagem chamou a atenção pela semelhança com uma manifestação feita pela torcida do Clube do Remo um ano antes, também durante a campanha de acesso à elite nacional.

A representação em estilo 3D da padroeira dos paraenses acompanhou a festa dos torcedores na vitória do Fortaleza por 2 a 0 sobre o Criciúma. Com o resultado, o time cearense confirmou o acesso diante de seu público, na última rodada da Série B de 2026.