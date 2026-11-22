Após Kvaratskhelia , PSG perde outro atacante por lesão no joelho

O Paris Saint-Germain anunciou neste domingo (22) que o atacante Désiré Doué precisará passar por uma cirurgia, após sofrer lesão no joelho direito na partida contra o Nice, pela Ligue 1. Em um comunicado oficial, o clube da capital francesa apontou que o jovem de 21 anos teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior.

A equipe também informou que o atacante deve ser operado até o final desse mês e não estipulou prazo para retorno. Normalmente, o tempo de recuperação para esse tipo de lesão é de seis a 12 meses. Com isso, o Doué deve retornar aos gramados apenas em 2027, perdendo a disputa da Copa Intercontinental.

O lance que gerou a lesão do atleta ocorreu aos 41 minutos do primeiro tempo do duelo realizado neste sábado (21), vencido pelo PSG, por 3 a 2. Ele acabou se lesionando sem contato direto com outros atletas e deixou a Allianz Riviera, estádio do adversário, aos prantos.

Pouco menos de dez minutos antes da lesão, Doué anotou o segundo gol do Paris Saint-Germain na partida, virando o jogo para o time visitante. Nesta temporada, ele balançou as redes em seis oportunidades e distribuiu quatro assistências, sendo um dos pilares da equipe de Luis Enrique.

Com a lesão do francês, o elenco do PSG ganha outra baixa. Antes dele, o astro Kvaratskhelia também sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e passou por cirurgia. O georgiano está afastado dos gramados desde outubro e o clube ainda não deu certeza se ele retornará antes do encerramento da atual temporada.