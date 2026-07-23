Ancelotti é cotado para dirigir a Itália e foi procurado antes de Guardiola, revela Maldini

Diretor da FIGC, Paolo Maldini, detalha busca por novo comandante e revela ordem de prioridade entre os treinadores

O técnico Carlo Ancelotti foi procurado pela Federação Italiana de Futebol (FIGC) antes de Pep Guardiola. A informação foi revelada por Paolo Maldini, novo diretor de seleções da entidade.

Em entrevista, o ex-jogador confirmou que o treinador, que assumirá a seleção brasileira, esteve entre os primeiros nomes consultados para o comando da Itália. A declaração ocorre em meio à busca da federação por um novo técnico.

Maldini afirmou que a intenção é definir o comandante o quanto antes. No entanto, ponderou que a escolha pode depender da disponibilidade dos profissionais considerados prioritários pela direção.

Ancelotti foi o primeiro a ser procurado pela FIGC

O dirigente confirmou que a Federação Italiana iniciou as conversas por Ancelotti antes de procurar Guardiola. Maldini evitou, contudo, revelar detalhes sobre o andamento das negociações ou os próximos passos da entidade.

"Não podemos dar notícias sobre o que está acontecendo. Vocês identificaram o que poderia ser um de nossos objetivos. Não podemos esconder que falamos também com Ancelotti antes de falar com Pep Guardiola. Nos pareceu justo começar por aqueles que considerávamos os melhores do mundo, mas é preciso verificar a disponibilidade geral", declarou.

Situação contratual de Ancelotti e Guardiola

Carlo Ancelotti tem contrato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até o ano de 2030. Ele assumirá a equipe nacional brasileira em 2025. Uma eventual mudança para a Itália dependeria de negociação entre as partes.

Já Guardiola deixou o Manchester City ao fim da temporada europeia. O espanhol passou a ser apontado como uma das alternativas para a seleção italiana. Ele não é o único nome considerado, pois a federação avalia diferentes possibilidades.

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