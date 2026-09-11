Abel Ferreira leva gancho de 3 jogos por chutar microfone e não estará em Palmeiras x São Paulo Ele também estará ausente dos duelos com Grêmio e Bahia, nas rodadas seguintes. Estadão Conteúdo 11.09.26 13h52 Abel Ferreira, do Palmeiras (Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, foi punido com suspensão de três jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por chutar um microfone durante partida contra o Mirassol, no Brasileirão. A punição foi definida em julgamento nesta sexta-feira, 11, no qual o órgão decidiu ampliar o gancho inicial, que era de dois jogos, ao analisar recurso do clube da capital paulista. O cumprimento será dentro do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o treinador português não estará no banco de reservas no clássico deste sábado, contra o São Paulo, marcado para as 18h30, no Nubank Parque. Ele também estará ausente dos duelos com Grêmio e Bahia, nas rodadas seguintes. O Palmeiras havia conseguido um efeito suspensivo, por isso Abel trabalhou normalmente à beira do gramado no empate com o Botafogo, durante o final de semana passado. O português foi denunciado com base em imagens da transmissão da partida contra o Mirassol. Nelas, aparece chutando deliberadamente um equipamento de captação de áudio instalado junto ao gramado, utilizado pela equipe responsável por transmitir o jogo. O caso foi enquadrado como conduta antidesportiva, de acordo com o artigo 258 do Código Brasileira de Justiça Desportiva. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Abel Ferreira gancho 3 jogos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES paysandu Saudade? Perfil da Libertadores entra na trend do 'adm do Paysandu' Perfil oficial da competição brincou com o Papão após Inter de Milão, Olympique de Marseille e Chelsea também interagirem com o clube 13.09.26 11h14 memória Coronel Nunes: relembre polêmica na escolha da Copa de 2026 Presidente da CBF votou no Marrocos, contrariando acordo da Conmebol para apoiar EUA, México e Canadá 13.09.26 9h52 Corrida do Círio Conheça histórias que marcaram a Corrida do Círio A pouco mais de um mês da 41ª edição, personagens que ajudaram a construir a maior corrida de rua do Norte do Brasil. 13.09.26 8h00 FUTEBOL De Macapá ao Baenão: conheça a história do Leão de pedra do Remo Escultura foi feita no Amapá, viajou no porão de um navio e é um dos maiores símbolos da torcida do Remo 13.09.26 7h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Mazola Jr é anunciado como novo técnico do Paysandu para o restante da Série C 2026 O velho conhecido terá quatro partidas para levar o Papão de volta à Série B 14.09.26 11h34 Futebol Uberlândia segura empate e conquista título da Série D Furacão Verde fica no 1 a 1 com o ASA, no Parque do Sabiá, e levanta a taça após vencer o jogo de ida por 2 a 0 14.09.26 10h43 Futebol Paysandu demite Júnior Rocha após segunda derrota no quadrangular Treinador deixa o clube após 42 jogos e três títulos conquistados na temporada; Papão busca novo comandante para a reta final da Série C 13.09.26 19h11 futebol Marcelo Gallardo, ex-River Plate, é anunciado como novo treinador da seleção equatoriana O ex-meio-campista chega para ocupar a vaga do compatriota Sebastián Beccacece 14.09.26 8h53