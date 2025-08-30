Escola Técnica Dr. Celso Malcher certifica mais de 600 alunos em cursos de tecnologia e inovação

A Escola Estadual de Ensino Técnico Dr. Celso Malcher realizou nesta sexta-feira (29), a cerimônia de entrega de certificados dos Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), na quadra da instituição. Ao todo, mais de 600 alunos foram certificados nas áreas de Inteligência Artificial, Desenvolvimento de Sites, Suporte de Computadores, Manutenção de Computadores, Desenvolvimento de Back-End e Web Designer.

Os cursos foram ministrados pelo professor Rick Figueiredo, sob a coordenação da professora Cíntia Rodrigues, coordenadora do Curso Técnico em Informática para Internet. A formação FIC é uma oportunidade de qualificação prática que soma à formação curricular dos estudantes, contribuindo para ampliar a carga horária extracurricular. Ao final do curso técnico, os alunos precisam apresentar mais de 240 horas de atividades, e cada certificação — com carga de 40, 60 ou até 80 horas — representa um passo importante nessa jornada.

Para o diretor da escola, Andrey Rabelo, o momento reafirma o compromisso da instituição com a formação integral. “Mais uma vez nos tornamos uma escola propositiva, em que os alunos sabem que não é só a formação regular, mas também a complementação curricular voltada ao mercado de trabalho. O ensino técnico é isso: é educação, mas também a atribuição de conhecimentos que, após o término do curso, podem abrir portas no mercado”, destacou.

Durante o evento, também foram certificados os 51 estudantes que concluíram o Projeto Manna, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA). A iniciativa oferece formação em tecnologia, inteligência artificial, robótica e computação, com duração de seis meses, aproximando os alunos do universo acadêmico e incentivando a continuidade dos estudos no ensino superior.

Entre os estudantes, a sensação foi de conquista. O aluno Jean Saldanha, do 2º ano do curso técnico em Informática, ressaltou a importância da experiência para sua formação. “Esse tipo de curso faz diferença porque a gente aprende coisas novas, que vão além da sala de aula. Eu vejo isso como um preparo a mais para o futuro”, disse.

Já a aluna Ana Beatriz Menezes destacou a relevância do acesso gratuito a formações tecnológicas em uma escola pública. “Para mim é muito gratificante saber que a minha escola, sendo pública, me deu essa oportunidade de adquirir conhecimento aqui. Fiquei muito feliz. O curso que fiz exigiu bastante dedicação, porque mexe com banco de dados e também com inteligência artificial, que já é muito usada. Foi uma experiência que levarei comigo”, afirmou.

Representando a UFPA no evento, o professor Lucas Bastos, do Projeto Manna, reforçou o papel da iniciativa em despertar novos talentos. “O projeto é um ecossistema que trabalha a ideia de ensinar os alunos do ensino médio e motivá-los a fazer faculdade, graduação e também a participarem da área acadêmica, que hoje é cada vez mais incentivada. Além disso, aborda áreas do cotidiano, como inteligência artificial, robótica e computação. Hoje conseguimos certificar 51 alunos que se dedicaram por seis meses de formação”, explicou.

A celebração também foi marcada pela premiação dos estudantes do 3º ano do Ensino Médio que obtiveram as melhores notas no simulado preparatório para o Enem. Entre os destaques está Ana Beatriz Oliveira, aluna do curso técnico em Meio Ambiente, que conquistou a expressiva nota de 960 pontos. Motivada pelo resultado, ela afirma que seu objetivo é ingressar no curso de Bacharelado em Química, dando continuidade ao sonho de seguir carreira na área científica.

“Esse resultado me deixou muito feliz, porque mostra que todo o meu esforço e dedicação estão valendo a pena. Sei que o Enem é um grande desafio, mas estou confiante de que vou ingressar na Universidade Federal do Pará”, destaca.