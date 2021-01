Erramos: Grupo Liberal pede desculpas por charge alusiva à falta de oxigênio em Manaus

Publicada na edição de O Liberal desta sexta-feira, 15, e em nossas redes sociais, a charge produzida por J. Bosco provocou reações negativas de nossos leitores.

Autor de charges e ilustrações em O Liberal, J Bosco é um artista sensível que há quase 4 décadas atua em nossa redação com total autonomia, não cabendo qualquer tipo de censura prévia a seu trabalho.

No contexto atual, contudo, entendemos que a charge foi infeliz e lamentamos que a peça tenha transmitido a ideia de descaso com a vida de centenas de pessoas que neste momento sofrem com a covid-19, especialmente no vizinho Estado do Amazonas.

Por isso, em comum acordo com o artista, retiramos a charge das nossas redes sociais e pedimos desculpas aos leitores.

Neste momento de extrema dor, nos solidarizamos com nossos irmãos do Amazonas e reafirmamos o compromisso do nosso jornalismo com a construção de uma sociedade mais plural e solidária.