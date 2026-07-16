Veja oportunidades de emprego disponíveis nesta semana em Belém e Ananindeua

Levantamento realizado pelo Grupo Liberal em plataformas de recrutamento e bancos de oportunidades reuniu cargos para os setores de comércio, atendimento, comunicação, alimentação, entre outros

Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode encontrar vagas em diferentes áreas de atuação em Belém e Ananindeua. Levantamento realizado pelo Grupo Liberal em plataformas de recrutamento e bancos de oportunidades reuniu cargos para os setores de comércio, atendimento, comunicação, alimentação, recursos humanos, manutenção, vendas, marketing, construção civil e serviços, com salários que variam de R$ 1.621 a R$ 10 mil, conforme a função e a empresa contratante.

Em Belém, a plataforma Sólides reúne vagas para Agente de Viagem, na Azul Viagens, com salário de R$ 1.900; Social Media, com remuneração de R$ 2.100; Assistente Comercial/Implantação (R$ 2.000); Supervisor Comercial, no Grupo Liberal (R$ 3.120); Videomaker, também no Grupo Liberal (R$ 3.458); Coordenador de Recursos Humanos (R$ 5 mil); Mecânico Pleno em Refrigeração, com remuneração entre R$ 5 mil e R$ 10 mil; e Vendedor, com faixa salarial de R$ 3 mil a R$ 6 mil.

Algumas oportunidades são afirmativas para mulheres e também contemplam pessoas negras, indígenas, pessoas com mais de 40 anos e integrantes da comunidade LGBTQIAP+.

No banco de oportunidades do Senac Pará, também há vagas para Cozinheiro(a), com salário de R$ 2.476 e duas vagas disponíveis no bairro do Tenoné; Auxiliar de Cozinha (R$ 1.685,22), no Umarizal; Auxiliar Administrativo(a) Comercial (R$ 1.800), em Nazaré; Auxiliar de Estoque (R$ 1.900), na Marambaia; e Secretário(a) Júnior (R$ 1.621), também no Umarizal.

Ananindeua

Já em Ananindeua, o levantamento encontrou uma vaga para Vendedor(a) PCD no Magazine Luiza, anunciada na plataforma Glassdoor, além de uma oportunidade para Suporte Comercial, com salário de R$ 1.745, na plataforma Sólides. O banco de vagas do Senac Pará reúne ainda oportunidades para Líder de Estoque (R$ 2.040), Auxiliar de Serviços Gerais (R$ 1.633,11), Sushiman ou Sushiwoman (R$ 2.200), Garçom (R$ 1.685,22) e Confeiteiro(a) (R$ 1.685,22).

Outra plataforma consultada foi o Banco Nacional de Empregos (BNE), que disponibiliza vagas presenciais em Ananindeua para Ajudante de Serviços Gerais, na Delta Materiais de Construção; Recuperador Interno, na Stok Norte; Coordenador de Marketing, na Biscuits Vitória; e Servente de Obras, na Premint Pré-moldados Inteligentes. Nesta última oportunidade, a empresa informa salário de R$ 1.621, além de exigir disponibilidade para início imediato e fácil acesso ao Distrito Industrial de Ananindeua.

No LinkedIn, o levantamento identificou oportunidades em Belém e região distribuídas entre empresas dos setores de saneamento, saúde, hotelaria, energia, serviços financeiros, aviação, varejo e comunicação. Entre os cargos anunciados estão Analista de Relações Institucionais Júnior, na Águas do Pará; Analista de Comunicação e Assessor de Marketing, no Grupo RSAL; e Gerente de Relacionamento Empresas II, no Bradesco.

Também foram encontradas vagas para Analista de Responsabilidade Social Júnior e Supervisor de Serviços, na Aegea Saneamento; Executivo de Relacionamento, no Grupo Fleury; e Pessoa Assistente Administrativo III, na Unimed Belém, além de oportunidades para Social Media e Assistente de Marketing, divulgadas pela Jobbol.

A plataforma ainda reúne vagas para Gestor de Contas Júnior, na Atrio Hotel Management; Secretária Executiva, na Rede Mais Saúde; Gerente Comercial, no Grupo MAG; Analista de Suprimentos Pleno, na Accenture Brasil; Promotor de Trade, na Heineken; e Coordenador(a) de Atendimento e Educativo, além de Analista de Departamento Pessoal Júnior, ambos para o Museu das Amazônias.

Completam a lista oportunidades para Auxiliar de Escritório, no Grupo Equatorial Energia; Assessor de Investimentos, na Sicredi Ouro Verde MT/PA e na XP Investimentos; Agente de Aeroporto, em vaga exclusiva para pessoas com deficiência na LATAM Airlines; Product Owner, na Fadesp; Assistente Comercial, no Supergiro; e Atendente, na San Paolo Gelato & Café.

Onde encontrar vagas de emprego em Belém e Ananindeua

Sólides: reúne vagas em empresas de diferentes portes, com oportunidades nas áreas administrativa, comercial, comunicação, recursos humanos, vendas, manutenção e outros segmentos.

LinkedIn: concentra vagas de empresas locais e nacionais, com oportunidades presenciais, híbridas e remotas, além de processos com candidatura simplificada e vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs).

Senac Pará – Banco de Oportunidades: disponibiliza vagas para os setores de comércio, serviços, alimentação, atendimento e áreas administrativas, com oportunidades em Belém, Ananindeua e outros municípios do estado.

Banco Nacional de Empregos (BNE): oferece vagas para diferentes níveis de escolaridade em áreas como construção civil, indústria, comércio, logística e serviços.