Veja oportunidades de emprego disponíveis nesta semana em Belém e Ananindeua

Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode encontrar vagas em diferentes áreas de atuação em Belém e Ananindeua. Levantamento realizado pelo Grupo Liberal em plataformas de recrutamento e bancos de oportunidades reuniu cargos para os setores de comércio, atendimento, comunicação, alimentação, recursos humanos, manutenção, vendas, marketing, construção civil e serviços, com salários que variam de R$ 1.621 a R$ 10 mil, conforme a função e a empresa contratante.
Em Belém, a plataforma Sólides reúne vagas para Agente de Viagem, na Azul Viagens, com salário de R$ 1.900; Social Media, com remuneração de R$ 2.100; Assistente Comercial/Implantação (R$ 2.000); Supervisor Comercial, no Grupo Liberal (R$ 3.120); Videomaker, também no Grupo Liberal (R$ 3.458); Coordenador de Recursos Humanos (R$ 5 mil); Mecânico Pleno em Refrigeração, com remuneração entre R$ 5 mil e R$ 10 mil; e Vendedor, com faixa salarial de R$ 3 mil a R$ 6 mil.
Algumas oportunidades são afirmativas para mulheres e também contemplam pessoas negras, indígenas, pessoas com mais de 40 anos e integrantes da comunidade LGBTQIAP+.
No banco de oportunidades do Senac Pará, também há vagas para Cozinheiro(a), com salário de R$ 2.476 e duas vagas disponíveis no bairro do Tenoné; Auxiliar de Cozinha (R$ 1.685,22), no Umarizal; Auxiliar Administrativo(a) Comercial (R$ 1.800), em Nazaré; Auxiliar de Estoque (R$ 1.900), na Marambaia; e Secretário(a) Júnior (R$ 1.621), também no Umarizal.
Ananindeua
Já em Ananindeua, o levantamento encontrou uma vaga para Vendedor(a) PCD no Magazine Luiza, anunciada na plataforma Glassdoor, além de uma oportunidade para Suporte Comercial, com salário de R$ 1.745, na plataforma Sólides. O banco de vagas do Senac Pará reúne ainda oportunidades para Líder de Estoque (R$ 2.040), Auxiliar de Serviços Gerais (R$ 1.633,11), Sushiman ou Sushiwoman (R$ 2.200), Garçom (R$ 1.685,22) e Confeiteiro(a) (R$ 1.685,22).
Outra plataforma consultada foi o Banco Nacional de Empregos (BNE), que disponibiliza vagas presenciais em Ananindeua para Ajudante de Serviços Gerais, na Delta Materiais de Construção; Recuperador Interno, na Stok Norte; Coordenador de Marketing, na Biscuits Vitória; e Servente de Obras, na Premint Pré-moldados Inteligentes. Nesta última oportunidade, a empresa informa salário de R$ 1.621, além de exigir disponibilidade para início imediato e fácil acesso ao Distrito Industrial de Ananindeua.
No LinkedIn, o levantamento identificou oportunidades em Belém e região distribuídas entre empresas dos setores de saneamento, saúde, hotelaria, energia, serviços financeiros, aviação, varejo e comunicação. Entre os cargos anunciados estão Analista de Relações Institucionais Júnior, na Águas do Pará; Analista de Comunicação e Assessor de Marketing, no Grupo RSAL; e Gerente de Relacionamento Empresas II, no Bradesco.
Também foram encontradas vagas para Analista de Responsabilidade Social Júnior e Supervisor de Serviços, na Aegea Saneamento; Executivo de Relacionamento, no Grupo Fleury; e Pessoa Assistente Administrativo III, na Unimed Belém, além de oportunidades para Social Media e Assistente de Marketing, divulgadas pela Jobbol.
A plataforma ainda reúne vagas para Gestor de Contas Júnior, na Atrio Hotel Management; Secretária Executiva, na Rede Mais Saúde; Gerente Comercial, no Grupo MAG; Analista de Suprimentos Pleno, na Accenture Brasil; Promotor de Trade, na Heineken; e Coordenador(a) de Atendimento e Educativo, além de Analista de Departamento Pessoal Júnior, ambos para o Museu das Amazônias.
Completam a lista oportunidades para Auxiliar de Escritório, no Grupo Equatorial Energia; Assessor de Investimentos, na Sicredi Ouro Verde MT/PA e na XP Investimentos; Agente de Aeroporto, em vaga exclusiva para pessoas com deficiência na LATAM Airlines; Product Owner, na Fadesp; Assistente Comercial, no Supergiro; e Atendente, na San Paolo Gelato & Café.
Onde encontrar vagas de emprego em Belém e Ananindeua
Sólides: reúne vagas em empresas de diferentes portes, com oportunidades nas áreas administrativa, comercial, comunicação, recursos humanos, vendas, manutenção e outros segmentos.
LinkedIn: concentra vagas de empresas locais e nacionais, com oportunidades presenciais, híbridas e remotas, além de processos com candidatura simplificada e vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs).
Senac Pará – Banco de Oportunidades: disponibiliza vagas para os setores de comércio, serviços, alimentação, atendimento e áreas administrativas, com oportunidades em Belém, Ananindeua e outros municípios do estado.
Banco Nacional de Empregos (BNE): oferece vagas para diferentes níveis de escolaridade em áreas como construção civil, indústria, comércio, logística e serviços.
Glassdoor: reúne vagas anunciadas por empresas de diversos segmentos e também disponibiliza informações sobre salários, benefícios, avaliações de empresas e relatos de profissionais.