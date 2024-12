Vagas para menor aprendiz: Pará tem 27 oportunidades disponíveis; veja

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) informou ao Grupo Liberal que está com novas vagas de estágio abertas. São 06 vagas de aprendiz e 21 vagas de estágio, totalizando 27 vagas abertas em todo o estado do Pará. As vagas podem ser acessadas no portal do CIEE. Confira algumas oportunidades:

Estágio em Engenharia Ambiental

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 1.889,00 + Auxílio transporte

Carga horária: 09:00 - 15:00

Requisitos: Cursando 2º ao 7º Semestre

Código da oportunidade de estágio (OE): 5399811

Estágio em Marketing

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 1.889,00 + Auxílio transporte

Carga horária: A combinar

Requisitos: Cursando 2º ao 7º Semestre

Código da OE: 5389525

Estágio em Engenharia Civil

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 600,00 + Auxílio transporte

Carga horária: 08:00 - 14:00

Requisitos: Cursando 5º ao 7º Semestre

Código da OE: 5372438

Estágio em Marketing

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 700,00 + Auxílio transporte

Carga horária: 13:00 - 19:00

Requisitos: Cursando 2º ao 10º Semestre

Código da OE: 5357106

Estágio em administração

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 671,65 + Auxílio transporte

Carga horária: 09:00 - 15:00

Requisitos: Cursando 2º ao 11º Semestre

Código da OE: 5407776

Estágio em Marketing

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 800,00 + Auxílio transporte

Carga horária: 14:00 - 18:00

Requisitos: Cursando 3º ao 9º Semestre

Código da OE: 5405341

Estágio em Administração

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 750,00 + Auxílio transporte

Carga horária: 13:00 - 18:00

Requisitos: Cursando 2º ao 6º Semestre

Código da OE: 5406800

Estágio em Engenharia Civil

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 954,00 + Auxílio transporte

Carga horária: 08:00 - 14:00

Requisitos: Cursando 6º ao 12º Semestre

Código da OE: 5384155

Estágio em Arquitetura e Urbanismo

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 700,00 + Auxílio transporte

Carga horária: 12:00 - 18:00

Requisitos: Cursando 1º ao 8º Semestre

Código da OE: 5412604

Ensino médio (aprendiz)

Cidade: Ananindeua

Bolsa auxílio: R$ 513,60 + Vale transporte

Carga horária: 08:00 - 12:00

Requisitos: Cursando 2º ao 11º ano

Código da OE: 5394530

Ensino médio (aprendiz)

Cidade: Ananindeua

Bolsa auxílio: R$ 995,08 + Auxílio transporte

Carga horária: 08:00 - 14:30

Requisitos: Cursando 2º ao 11º Semestre

Código da OE: 5391715.