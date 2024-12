Vagas de estágio: veja as oportunidades disponíveis em Belém

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) informou ao Grupo Liberal que está com novas vagas de estágio abertas. São 13 vagas de estágio e 1 de aprendiz, totalizando 14 vagas abertas em todo o estado do Pará. As vagas podem ser acessadas no portal do CIEE. Confira as oportunidades:

Vagas de Estágio

Administração

Cidade: Belém

Bolsa Auxílio: R$ 600,00 + Auxílio transporte

Carga Horária: 07:00 - 13:00

Requisitos: Cursando 4º ao 6º Semestre

Código da OE: 5415828

Administração

Cidade: Belém

Bolsa Auxílio: R$ 600,00 + Auxílio transporte

Carga Horária: 09:00 - 13:30

Requisitos: Cursando 1º ao 6º Semestre

Código da OE: 5420946

Administração

Cidade: Belém

Bolsa Auxílio: R$ 671,65 + Auxílio transporte

Carga Horária: 09:00 - 15:00

Requisitos: Cursando 2º ao 11º Semestre

Código da OE: 5407776

Administração

Cidade: Belém

Bolsa Auxílio: R$ 700,00 + Auxílio transporte

Carga Horária: 08:00 - 14:00

Requisitos: Cursando 3º ao 8º Semestre

Código da OE: 5376448

Engenharia Civil

Cidade: Belém

Bolsa Auxílio: R$ 600,00 + Auxílio transporte

Carga Horária: 08:00 - 14:00

Requisitos: Cursando 5º ao 7º Semestre

Código da OE: 5372438

Engenharia Civil

Cidade: Belém

Bolsa Auxílio: R$ 600,00 + Auxílio transporte

Carga Horária: 12:00 - 18:00

Requisitos: Cursando 4º ao 8º Semestre

Código da OE: 5419268

Engenharia Civil

Cidade: Belém

Bolsa Auxílio: R$ 954,00 + Auxílio transporte

Carga Horária: 08:00 - 14:00

Requisitos: Cursando 6º ao 12º Semestre

Código da OE: 5384155

Engenharia Elétrica e Eletrônica

Cidade: Belém

Bolsa Auxílio: R$ 600,00 + Auxílio transporte

Carga Horária: 08:00 - 13:00

Requisitos: Cursando 2º ao 10º Semestre

Código da OE: 5373828

Engenharia Elétrica e Eletrônica

Cidade: Belém

Bolsa Auxílio: R$ 750,00 + Auxílio transporte

Carga Horária: 13:00 - 18:00

Requisitos: Cursando 2º ao 6º Semestre

Código da OE: 5406800

Ensino Médio

Cidade: Belém

Bolsa Auxílio: R$ 800,00 + Auxílio transporte

Carga Horária: 16:00 - 22:00

Requisitos: Cursando 1º ao 4º Semestre

Código da OE: 5422126

Marketing

Cidade: Belém

Bolsa Auxílio: R$ 700,00 + Auxílio transporte

Carga Horária: 13:00 - 19:00

Requisitos: Cursando 2º ao 10º Semestre

Código da OE: 5357106

Marketing

Cidade: Belém

Bolsa Auxílio: R$ 800,00 + Auxílio transporte

Carga Horária: 14:00 - 18:00

Requisitos: Cursando 3º ao 9º Semestre

Código da OE: 5405341

Técnico em Administração

Cidade: Belém

Bolsa Auxílio: R$ 600,00 + Auxílio transporte

Carga Horária: 06:45 - 12:30

Requisitos: Cursando 2º ao 3º Semestre

Código da OE: 5372259

Vagas de Aprendiz

Ensino Médio

Cidade: Belém

Bolsa Auxílio: R$ 706,00 + Vale transporte

Carga Horária: 13:00 - 17:00

Requisitos: Cursando 1º a 3º ano ou Concluído

Código da OE: 5420894