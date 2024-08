Vagas no Pará; CIEE anuncia estágios em Belém, Breves e Parauapebas

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) anunciou novas oportunidades de estágio para estudantes no Pará, abrangendo áreas como Administração, Ciências Contábeis e Marketing. As vagas estão distribuídas entre os municípios de Belém, Breves e Parauapebas, oferecendo bolsas-auxílio que variam de R$ 568,15 a R$ 1.412,00. Os interessados podem se inscrever diretamente no site do CIEE ou entrar em contato através da Central de Atendimento.

Confira as vagas disponíveis:

Administração - Breves (Estágio)

Bolsa-Auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte

Carga horária: 08h às 14h

Requisitos: Cursando do 1º ao 8º período

Código: 5289568

Entrar em contato: Portal CIEE / Central de Atendimento: 3003-2433

Administração - Belém (Estágio)

Bolsa-Auxílio: R$ 568,15 + auxílio transporte

Carga horária: 08h às 12h

Requisitos: Cursando do 4º ao 6º semestre

Código: 5267117

Entrar em contato: Portal CIEE / Central de Atendimento: 3003-2433

Administração - Belém (Estágio)

Bolsa-Auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio transporte

Carga horária: 08h às 12h

Requisitos: Cursando do 6º ao 9º semestre

Código: 5275674

Entrar em contato: Portal CIEE / Central de Atendimento: 3003-2433

Ciências Contábeis - Parauapebas (Estágio)

Bolsa-Auxílio: R$ 1.412,00 + auxílio transporte

Carga horária: 10h às 16h

Requisitos: Cursando do 5º ao 7º semestre

Código: 5292104

Entrar em contato: Portal CIEE / Central de Atendimento: 3003-2433

Marketing - Belém (Estágio)

Bolsa-Auxílio: R$ 1.125,69 + auxílio transporte

Carga horária: 07h às 13h

Requisitos: Cursando do 5º ao 6º semestre

Código: 5286695

Entrar em contato: Portal CIEE / Central de Atendimento: 3003-2433