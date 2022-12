Emprego 2023: Grupo Liberal abre vaga para analista de RH; veja como mandar currículo

Tem vaga de emprego 2023 no Grupo Liberal na função de Analista de Recursos Humanos. Entre os principais requisitos para as vagas está a formação com formação em Serviço Social.

As vagas são para modalidade presencial e com início imediato. Interessados devem mandar currículo para o e-mail vagas@grupoliberal.com com o assunto "AnalistaRH/2022" até o dia 10 de dezembro deste ano de 2022.

