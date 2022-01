UFPA tem 17 vagas abertas com salário de até R$ 20 mil

Atualmente, há 17 vagas abertas para o cargo de professor na Universidade Federal do Pará (UFPA). Distribuídas em 6 editais, há oportunidades de provimento efetivo e temporário, para vários campi da instituição e diversas áreas do conhecimento, com salários que podem chegar a até R$ 20,5 mil.

Todas as inscrições devem ser realizadas pelo site da instituição, com pagamento da taxa no valor de R$ 180 para todas as oportunidades, se atentando ao prazo estabelecido em cada edital.

Os editais n°308 e 309/2021 são referentes às duas vagas temporárias para o cargo de professor-visitante nas áreas de psicologia social e saúde coletiva e estudos literários. Os candidatos terão até as 18h desta quinta-feira, dia 13, para concorrer às oportunidades. A instituição oferece salários de R$ 11.800,12 para adjunto, R$ 16.591,91 para associado e R$ 20,530,01 para titular, acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 458 por mês.

Os profissionais interessados em concorrer para a disciplina de psicologia social e saúde coletiva devem possuir título de doutor nas áreas em questão, além de currículo na plataforma Lattes do CNPq, deter experiência comprovada de ensino e pesquisa no campo da psicologia social e/ou saúde coletiva e apresentar produção acadêmica relevante e consistente.

Vagas para Doutorado

Já para disciplina de estudos literários a exigência é que os candidatos tenham doutorado, no mínimo há cinco anos, ser docente ou pesquisador, além de ter produção científica relevante, nos últimos cinco anos, na área do concurso e experiência de ensino e pesquisa na área de estudos literários.

A seleção dos candidatos ocorrerá apenas por meio de análise de projeto de pesquisa, análise do plano de atividades e análise do currículo. O processo seletivo tem validade de um ano, a contar da homologação, e pode ser prorrogado por igual período.

Bragança

Há também quatro vagas abertas no edital n° 275/2021 para lotação nos campi de Bragança, Tocantins-Cametá, Tucuruí e no Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ). O preenchimento será realizado por meio de concurso público, com inscrições até as 18h do dia 24 de janeiro. As vagas são para as disciplinas de didática e prática de ensino, geografia física, materiais e processos de fabricação e fundamentos do direito. Todas as oportunidades exigem título de doutor e oferecem remuneração inicial de R$ 9.616,18 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para preencher quatro vagas nos campi de Salinópolis e Tucuruí, referentes ao edital n° 279/2021, a UFPA segue com inscrições abertas até o dia 31 de janeiro para o concurso público para as áreas de computação aplicada e engenharia oceânica, nas disciplinas de estruturas e resistência dos materiais; geomática, recursos hídricos e saneamento; e hidrodinâmica e morfodinâmica costeira. O salário é de R$ 9.616,18, mais auxílio alimentação de R$ 458, para um regime de 40 horas de trabalho semanais, com dedicação exclusiva.

Vagas disponíveis para professor-assistente

Até o dia 31 deste mês, a instituição também está com as inscrições abertas para o concurso que visa preencher uma vaga de professor-assistente para lotação no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), pelo edital n° 280/2021. A oportunidade é para a disciplina de contabilidade e exige titulação de mestre em qualquer área do conhecimento. A remuneração é de R$ 6.708,96, para 40 horas de trabalho semanal com dedicação exclusiva.

O edital n° 286/2021 oferta nos campi do Marajó e Salinópolis três vagas para as áreas de linguística e língua portuguesa; matemática aplicada; e engenharia costeira e oceânica- construção civil e geotecnia. Os interessados em concorrer às vagas do concurso devem se inscrever até o dia 7 de fevereiro e precisam possuir título de doutor. O salário é de R$ 9.616,18, mais auxílio-alimentação.

Além disso, o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICJ) e Instituto de Tecnologia (ITEC) estão com inscrições abertas até o dia 21 de fevereiro para candidatos interessados em preencher três vagas do edital n° 318/2021, para as disciplinas de fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do serviço social; fenômenos de transporte; e ciências básicas em engenharia civil. O salário inicial será de R$ 9.616,18, acrescido de R$ 458 referente ao auxílio-alimentação, para uma jornada de trabalho de 40h por semana com dedicação exclusiva.

O cargo de professor universitário exige que o profissional aprovado desenvolva atividades curriculares de ensino, pesquisa e extensão, para os cursos de graduação, pós-graduação e extensão; participe do Programa de Formação Inicial no Serviço Público, ofertado pela instituição; oriente os estudantes de Iniciação Científica (IC), no Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) e pós-graduação; integre-se a todas as atividades acadêmicas e administrativas da unidade ou subunidade acadêmica; e produza material didático de ensino na área de atuação.

Como se inscrever na seleção

Seleção UFPA edital n° 308 e 309/2021

Inscrições: até 13/01, pelo site www.ceps.ufpa.br

Taxa: R$ 180

Salário: de R$ 11.800,12 a R$ 20,530,01

Vagas: 2

Concurso UFPA edital n° 275/2021

Inscrições: até 24/01, pelo site www.ceps.ufpa.br

Taxa: R$ 180

Salário: R$ 9.616,18

Vagas: 4

Concurso UFPA edital n° 279/2021

Inscrições: até 31/01, pelo site www.ceps.ufpa.br

Taxa: R$ 180

Salário: R$ 9.616,18

Vagas: 4

Concurso UFPA edital n° 280/2021

Inscrições: até 31/01, pelo site www.ceps.ufpa.br

Taxa: R$ 180

Salário: R$ 6.708,96

Vagas: