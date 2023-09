Sites de emprego ganham cada vez mais adesão dentro do mercado de trabalho

Linkedin, Vagas, Gupy e Indeed. Esses são alguns dos sites que têm em comum a praticidade de proporcionar a procura de vagas dentro do mercado de trabalho sem precisar sair de casa e sem gastar dinheiro. De acordo com uma pesquisa do Infojobs, outra rede destinada à divulgação de oportunidades, 53% das empresas já contratam seus funcionários de forma digital e 86% dos recrutadores afirmam que o uso das plataformas reduz o tempo de procura para fechar uma proposta de emprego.

Isso porque os sites, além de serem espaços para os recrutadores terem mais contato com os candidatos, permitem uma simplificação no processo de escolha da pessoa ideal por meio da inteligência artificial e é uma possibilidade para os interessados saírem na frente da concorrência. Porém, ainda com todas as vantagens, a especialista em RH Anna Padinha, diretora de relacionamento da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH/PA), diz que é preciso ter atenção redobrada com a imagem passada nessas redes.

“A primeira coisa que todos têm que se preocupar é com a ortografia. Pode ser muito simples, mas pode impactar na forma em que a gente vai entender esse candidato. Esse é um ponto que a pessoa precisa ter cuidado. O outro é concluir o cadastro. Se a pessoa está disposta para uma vaga, é importante que ela conclua. Muitas das vezes, ela perde a oportunidade. Também vale evitar se expor no site, na própria empresa [com reclamações sobre a vaga, por exemplo]. Isso desgasta a imagem do candidato em processos”, alerta.

Anna também destaca que é fundamental o candidato saber escolher o tipo de vaga que condiz com o perfil e as expectativas buscadas. Isso ajuda no alcance das melhores posições dentro do ranking feito para eleger um nome. “Os sites dão um percentual de proximidade dos anúncios das vagas. Por isso, é bom ter palavras-chaves no currículo. Algo que assemelhe ao anúncio da oportunidade. Isso possibilita um ranking na inteligência artificial e a pessoa fica entre os dez melhores currículos para olhar”, completa.

Melhores sites

Para a especialista, o Linkedin desponta como a melhor plataforma para encontrar candidatos. Ela considera que a rede proporciona uma boa visibilidade tanto para os recrutadores, quanto para os recrutados, por permitir uma troca de contato entre eles. “O Linkedin te dá vários canais de acesso. As empresas inserem suas vagas e, muitas das vezes, o envio do currículo é por e-mail, ou um link que direto para o site da empresa. Às vezes, vai para uma ferramenta mais completa…”, diz.

“A forma de cadastro é mais rápida e o candidato tem uma visão de quem é o recrutador, quem é a empresa, com quem ele pode falar, então, atualmente, na minha opinião, a melhor forma de busca de emprego é o Linkedin. É uma rede profissional, tem dicas… Os sites mais simples, com menos informação possível, no sentido de cadastro, ou com mais formas intuitivas e apelo visual ajudam mais o candidato”, acrescenta Anna.

A especialista ressalta, ainda, que uma plataforma com muitos passos para a inscrição em uma vaga pode desanimar o interessado. “Os melhores cadastros são aqueles que a gente consegue acessar o currículo e a pessoa vai lá e preenche todos os campos disponíveis. Esses são os melhores. Isso facilita a vida do candidato e dá agilidade, pois não necessariamente o candidato que está buscando emprego vai ter todo tempo do mundo para preencher”.

Cuidados com os sites

Além do alerta sobre como atrair o olhar dos recrutadores nos sites que são confiáveis, Anna frisa que os candidatos devem levar em consideração a possibilidade de golpes que existem nessas plataformas. “Tem empresas que pagam por esses anúncios de vagas e colocam como se fossem delas, pedindo dinheiro para acessarem. A pessoa primeiro começa a desconfiar de sites que não são conhecidos, não têm visibilidade de mercado e cobram. Hoje, a maioria das empresas não cobram por esse serviço. Os que cobram, tirando os antigos e com nome, são super duvidosos. Isso é um perigo”.

“Antes de pagar para ver o anúncio da empresa, é necessário visualizar se essa empresa tem tempo de mercado, depoimentos, dar uma olhada no site para saber quanto tempo está na ativa, se tem algo no Reclame Aqui, se é do mercado, se é confiável…”, aconselha Anna.

Melhores sites de vagas de emprego gratuitos:

Vagas;

LinkedIn;

Trabalha Brasil;

Indeed;

Emprega Brasil;

Infojobs;

CIEE;

Catho;

Glassdoor;

Gupy.

Principais vagas do CIEE

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO - BELÉM - (ESTÁGIO)

BOLSA AUXÍLIO: R$ 800,00 + AT

CARGA HORÁRIA: 08:00 - 13:00

REQUISITOS: Cursando a partir do 2° semestre

CÓDIGO DA OE: 4843506

ENTRAR EM CONTATO: Portal CIEE: https://portal.ciee.org.br / Central de Atendimento:3003-2433

MARKETING - BELÉM - (ESTÁGIO)

BOLSA AUXÍLIO: R$ 800,00 + AT

CARGA HORÁRIA: A combinar

REQUISITOS: Cursando a partir do 2° semestre

CÓDIGO DA OE: 4889352

ENTRAR EM CONTATO: Portal CIEE: https://portal.ciee.org.br / Central de Atendimento: 3003-2433

ADMINISTRAÇÃO - MARABÁ - (ESTÁGIO)

BOLSA AUXÍLIO:R$ 1.125,69,00 + AT

CARGA HORÁRIA: 08:00 - 14:00

REQUISITOS: 1º até 7º semestre

CÓDIGO DA OE: 4877828

ENTRAR EM CONTATO: Portal CIEE: https://portal.ciee.org.br / Central de Atendimento:3003-2433

ENSINO FUNDAMENTAL/MÉDIO - BELÉM - (APRENDIZ)

BOLSA AUXÍLIO: R$ 1.212,00 + VT

CARGA HORÁRIA: 13:30 - 17:30

REQUISITOS: cursando 9° ano do fundamental ou ensino médio

CÓDIGO DA OE: 4870099

ENTRAR EM CONTATO: Portal CIEE: https://portal.ciee.org.br / Central de Atendimento:3003-2433

CONTABILIDADE - BELÉM - (ESTÁGIO)

BOLSA AUXÍLIO:R$ 1.125,69,00 + AT

CARGA HORÁRIA: 07:00 - 13:00

REQUISITOS: 1º até 7º semestre

CÓDIGO DA OE: 4877828

ENTRAR EM CONTATO: Portal CIEE: https://portal.ciee.org.br / Central de Atendimento:3003-2433