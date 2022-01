Sine oferta vagas de emprego para 11 cargos em Santarém

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Santarém, oeste do Pará, está ofertando vagas de emprego para todos os níveis de escolaridade e experiência. O número de vagas está disponível de acordo com as empresas cadastradas no Sine são para 11 cargos.

As vagas disponíveis são para: Motorista, Eletricista predial, Tratorista, Técnico de manutenção predial industrial, Cozinheiro industrial, Jardineiro, Líder de limpeza, Técnico de refrigeração, vendedora interna, eletricista baixa, alta e linha viva e auxiliar de mecânico de automóveis.

De acordo com o Sine, os interessados devem comparecer à unidade em Santarém, localizada no prédio da Estação Cidadania, na Avenida Rui Barbosa, bairro Prainha, e apresentar a carteira de trabalho, CPF, RG e o currículo impresso e em formato digital. O horário de atendimento é das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.

Veja as vagas disponíveis