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Sespa abre inscrições para processo seletivo com vagas para níveis médio, técnico e superior no Pará

Certame tem portunidades para atuação em Usinas da Paz, Hospitais Regionais, Hospitais de Pequeno Porte e na Unidade de Referência Especializada (URE) de Santarém

Gabi Gutierrez

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará publicou o edital do novo Processo Seletivo Simplificado (PSS) com vagas temporárias para profissionais de níveis médio, técnico e superior no Pará. As inscrições para o PSS da Sespa 2026 começam neste domingo (18) e seguem até segunda-feira (19), exclusivamente pela internet.

O certame contempla oportunidades para atuação em Usinas da Paz, Hospitais Regionais, Hospitais de Pequeno Porte e na Unidade de Referência Especializada (URE) de Santarém.

Como se inscrever no PSS da Sespa 2026

As inscrições deverão ser feitas somente pelo site Sipros Pará, a partir de 0h do dia 18 de maio até 23h59 do dia 19 de maio de 2026.

Segundo a Sespa, o edital completo com o número de vagas, cargos disponíveis, salários e critérios de seleção será disponibilizado nesta sexta-feira (15) na mesma plataforma.

Quais são as vagas do PSS da Sespa?

O processo seletivo prevê contratação temporária para funções de:

  • Nível médio;
  • Nível técnico;
  • Nível superior.

As vagas são destinadas à ampla concorrência, pessoas com deficiência (PcD) e candidatos indígenas, quilombolas e integrantes de comunidades tradicionais, por meio do edital PPIQ.

Onde os aprovados vão atuar?

Os candidatos aprovados no PSS da Sespa serão lotados em unidades de saúde estaduais, incluindo:

  • Usinas da Paz;
  • Hospitais Regionais;
  • Hospitais de Pequeno Porte;
  • URE Santarém.

Quando sai o edital completo do PSS da Sespa?

O edital completo do Processo Seletivo Simplificado da Sespa ficará disponível a partir desta sexta-feira (15), no portal do Sipros.

O extrato do edital foi assinado pelo secretário de Estado de Saúde Pública, Ualame Fialho Machado.

 
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