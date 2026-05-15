Sespa abre inscrições para processo seletivo com vagas para níveis médio, técnico e superior no Pará

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará publicou o edital do novo Processo Seletivo Simplificado (PSS) com vagas temporárias para profissionais de níveis médio, técnico e superior no Pará. As inscrições para o PSS da Sespa 2026 começam neste domingo (18) e seguem até segunda-feira (19), exclusivamente pela internet.
O certame contempla oportunidades para atuação em Usinas da Paz, Hospitais Regionais, Hospitais de Pequeno Porte e na Unidade de Referência Especializada (URE) de Santarém.
Como se inscrever no PSS da Sespa 2026
As inscrições deverão ser feitas somente pelo site Sipros Pará, a partir de 0h do dia 18 de maio até 23h59 do dia 19 de maio de 2026.
Segundo a Sespa, o edital completo com o número de vagas, cargos disponíveis, salários e critérios de seleção será disponibilizado nesta sexta-feira (15) na mesma plataforma.
Quais são as vagas do PSS da Sespa?
O processo seletivo prevê contratação temporária para funções de:
- Nível médio;
- Nível técnico;
- Nível superior.
As vagas são destinadas à ampla concorrência, pessoas com deficiência (PcD) e candidatos indígenas, quilombolas e integrantes de comunidades tradicionais, por meio do edital PPIQ.
Onde os aprovados vão atuar?
Os candidatos aprovados no PSS da Sespa serão lotados em unidades de saúde estaduais, incluindo:
- Usinas da Paz;
- Hospitais Regionais;
- Hospitais de Pequeno Porte;
- URE Santarém.
Quando sai o edital completo do PSS da Sespa?
O edital completo do Processo Seletivo Simplificado da Sespa ficará disponível a partir desta sexta-feira (15), no portal do Sipros.
O extrato do edital foi assinado pelo secretário de Estado de Saúde Pública, Ualame Fialho Machado.