Segmento de aulas particulares online é alternativa para crescimento profissional; veja dicas

A busca por uma renda extra e pela independência financeira é o que motiva boa parte dos profissionais que querem se inserir no mercado. Para as pessoas que atuam na área da educação, dominando uma disciplina ou alguma habilidade específica, as aulas particulares online podem ser uma boa opção para alcançar esse objetivo, minimizando a necessidade de deslocamento e facilitando o alcance a mais alunos.

O professor de química Marcelo Mota, de 26 anos, sempre gostou de tecnologia e queria seguir nesse ramo, antes de decidir sua atual área de atuação. Ele passou a aliar as duas paixões: começou a lecionar pelas redes sociais, fazendo trabalhos, disponibilizando materiais e videoaulas curtas e ensinando formas diferentes de aprender química. “Isso fez com que meu trabalho começasse a ser muito bem falado entre os alunos e alcançasse pessoas de Belém, da Região Metropolitana e também de outros estados e até mesmo de outros países”, conta.

Para ele, esta é uma boa alternativa de trabalho, além de ser segura, desde que seja feita com profissionalismo e seriedade. Os maiores desafios que ele enfrentou na atuação profissional foram as críticas que recebeu no início, principalmente de professores que atuavam de maneira “tradicional”. “Eles queriam sempre levantar a ideia do professor blogueiro, do professor tiktoker, e na verdade muitas pessoas não conseguem ver a dimensão que você pode alcançar”, detalha.

Professora de inglês, Ana Carolina Barros, de 26 anos, também atua na internet. Ela começou atendendo alguns alunos para ganhar uma renda extra e, com a pandemia, que começou em 2020 no Brasil, passou a enxergar o potencial que o ambiente online poderia ter na área da educação. Depois que as aulas presenciais passaram a ser online, os alunos acabaram se acostumando e decidiram permanecer na modalidade, e com o tempo pessoas de vários locais procuraram Ana por indicação e ela criou uma rede de alunos que alcança até outros continentes.

O mercado online é muito promissor. Além de abrir a possibilidade de chegar cada vez mais longe com a internet, ele também possibilita a liberdade geográfica ao profissional. Montamos nossas próprias agendas e temos a possibilidade de estudar para nos desenvolvermos profissionalmente e podermos trabalhar de onde estivermos. Na época, ainda era um mercado super novo, as pessoas ainda tinham a ideia de que as aulas online não eram eficazes e muito menos agradáveis, mas consegui mostrar aos alunos que uma aula ao vivo online pode ser tão boa quanto uma aula presencial”, lembra a professora.

Redes sociais trazem resultado

O alcance das redes sociais pode ser usado a favor do profissional. Segundo Marcelo, no entanto, o professor deve fortalecer seus perfis no Instagram, TikTok, YouTube ou outra ferramenta de sua preferência. Dessa forma, ele conseguirá atrair mais alunos e buscar metodologias alternativas de ensino. “A didática tem que ser diferente, a dinamização do conteúdo, tudo isso é construído e cada professor tem que criar sua identidade, para as pessoas associarem a uma marca e ele se consolidar. É importante criar essa metodologia para fazer com que mais e mais pessoas tenham contato com o seu conteúdo”, afirma.

Outra dica do professor é em relação à capacitação e ao domínio na área tecnológica, desde equipamentos até softwares e aplicativos que podem contribuir. Da mesma forma, Ana Carolina indica que o profissional invista em um computador, internet e um fone de ouvido que possua um bom microfone, além de plataformas de videoconferência como o Google Meet ou o Zoom, que são investimentos acessíveis que agregarão valor ao serviço, de acordo com ela.

“Quando percebi que seria um excelente campo para o desenvolvimento da minha carreira, decidi divulgar meus trabalhos nas redes sociais, como o Instagram, e criei uma página para a Be In (@bein.hub) e iniciei o marketing, isso me ajudou e ainda ajuda bastante”, pontua. “É um mercado ainda em crescimento, mas temos muita procura por conta da flexibilidade e da liberdade geográfica que os nossos alunos podem ter, então é uma boa área para investir”, garante.

Quem também trabalha dando aulas particulares na internet é o professor de matemática Kevin Cunha, de 26 anos. Ele iniciou neste segmento por saber do alto alcance que o ambiente online poderia proporcionar, além de considerar gratificante ministrar aulas para alunos de diferentes cidades e estados. Em desenvolvimento no ramo, o profissional afirma que esta é uma alternativa de carreira viável e pode ser um ambiente ideal para quem tem compromisso e profissionalismo, além de um toque de visão empreendedora.

“Os maiores desafios que enfrentei foi me adaptar a um ambiente diferente do costumeiro (sala de aula) e às novas tecnologias e ferramentas digitais”, conta Kevin. A estratégia do professor para atrair os primeiros alunos online foi fazer convites durante as aulas presenciais e utilizar ferramentas como Instagram e YouTube, sempre passando conhecimento e dando dicas aos alunos. O segredo, segundo ele, é que o profissional tenha inspirações, mas crie sua personalidade.

Passos para começar a dar aulas particulares online

Defina o nicho: o primeiro passo é identificar suas habilidades, podendo variar desde disciplinas escolares, como matemática e português, até habilidades específicas, como programação, idiomas estrangeiros, música ou habilidades criativas.

Estabeleça uma metodologia: criar um plano de ensino é essencial para passar segurança aos alunos e para que as aulas sejam organizadas e objetivas. Para algumas disciplinas, o professor pode precisar de materiais didáticos próprios, exercícios e até apresentações visuais.

Escolha plataformas e ferramentas ideais: entre as ferramentas que existem para dar aulas online estão Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e até WhatsApp, dependendo da necessidade do aluno. Há ainda plataformas específicas, como Superprof, Preply e Profes.

Defina valores: O valor das aulas pode variar de acordo com o conteúdo, a experiência do professor e a complexidade do tema. A recomendação é pesquisar quanto outros profissionais da área estão cobrando e adaptar os valores de acordo com a sua especialização e público-alvo.

Divulgação e marketing pessoal: é possível divulgar o serviço nas redes sociais e em grupos específicos, sendo uma excelente maneira de atrair alunos. Uma página profissional em redes como Instagram ou LinkedIn ajuda a manter o contato com interessados e também a mostrar depoimentos de alunos.