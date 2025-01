Saiba tudo que você sempre quis saber sobre entrevista de emprego online em Belém

Em Belém, engana-se quem ainda pensa que são raras as entrevistas online para conseguir uma oportunidade de emprego ou trabalho. Essa prática é uma realidade na capital e no interior paraense, conforme afirmam o presidente executivo da Associação Brasileira de Recursos Humanos (Seccional Pará), Júnior Lopes, e a mentora estratégica de carreiras com foco em reputação, recolocação e transição de carreiras, Iza Reis. Mais que isso, a entrevista virtual exige preparação de parte do candidato que deseja sair na frente da concorrência. Acompanhe o que dizem os profissionais da área de recursos humanos, aqui em Belém.

Administrador com 24 anos de experiência na área de recursos humanos, em Belém, Júnior Lopes observa que “os profissionais de RH têm essa ferramenta como diferencial, e não só os profissionais locais, mas as empresas de fora".

"Por exemplo, equipes de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, entrevistam os profissionais daqui e realizam entrevistas realmente mais aprofundadas, com o uso da tecnologia da internet para fazer essas avaliações, o processo de seleção”.

Empresas investem em processos automatizados para seleção de pessoas

Iza Reis ajuda a contextualizar e afirma que o uso mais comum da entrevista virtual se intensificou a partir da pandemia da covid-19, no ano de 2020. “Algumas empresas já utilizavam a entrevista remota para alguns cargos, geralmente cargos mais estratégicos, onde elas buscavam profissionais de outras regiões, e em Belém isso também acontecia. Com a pandemia isso tornou-se uma realidade para todos os cargos, ou a maioria deles, 90% deles”.

Em Belém, profissionais de RH dão dicas para entrevistas online

Com 23 anos de atuação profissional na área de RH com foco em desenvolvimento humano e seleção estratégica de pessoas. Iza Reis abriu a própria consultoria de Rh, no ano passado. Ela diz que a partir da pandemia, "as empresas em todo o mundo perceberam que algumas atividades poderiam ser realizadas 100% de forma remota, até com maior qualidade nas entregas, e o recrutamento é uma delas”.

Dicas para brilhar em uma entrevista de emprego online

Para se preparar para uma entrevista, alguns pontos são importantes, enfatiza Júnior Lopes. “O primeiro item é observar a questão do ambiente. Ter um ambiente com boa iluminação e tranquilo, ou seja, evitar interrupções durante o período”.

Lopes recomenda ainda: “é importante que a pessoa também teste a tecnologia que vai ser utilizada. Ver se a internet está estável, baixar com antecedência o software que vai ser utilizado, seja alguma plataforma de reunião, como Zoom, Teams. A câmera, ver se a câmera está funcionando com qualidade. São fatores que podem ajudar bastante a melhorar o desempenho durante essa entrevista”.

"Para os negócios, a entrevista online é uma oportunidade de se democratizar as seleções, mas exige atenção aos detalhes tecnológicos e comportamentais. Já para os profissionais que estão se candidatando a uma vaga, é uma chance de participar de processos sem barreiras geográficas, desde que consigam fazer uso da tecnologia a seu favor e mantenham a postura profissional. Se ambos os lados estiverem preparados, essa modalidade pode ser tão eficiente quanto a presencial”, frisa Júnior Lopes.

Iza Reis vê como interessante o candidato, por exemplo, “fazer um teste de videochamada com um amigo para identificar eventuais problemas técnicos e revisar informações sobre a empresa. Eu recomendo. E, às vezes, você nem tem o melhor equipamento, mas se você cuidar minimamente em ter uma boa conexão, conseguir ter um áudio com qualidade, isso já resolve o problema. Então fazer esse teste antes tem muito valor porque você consegue lidar com o improviso, porque acontece de na hora não conseguir conectar o áudio, a câmera não estar funcionando, está escuro, o ambiente tem muito ruído, e aí a qualidade, a impressão que fica é a da desorganização”.

"Mostrar entusiasmo e desenvoltura, e o quanto você tem interesse naquela posição, o quanto você quer, e que você conhece a empresa, e se preparou para aquele momento de entrevista. Isso é importante. Quando o candidato vem preparado, o recrutador percebe e o candidato ganha muitos pontos positivos com isso”, assinala Reis.