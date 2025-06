Região Norte tem 1.383 vagas de estágio abertas no bimestre, aponta CIEE

Estudantes da Região Norte têm à disposição 1.383 vagas de estágio nos meses de junho e julho, de acordo com levantamento do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Dessas, 435 vagas são em Belém (PA). No total, o Brasil contabiliza cerca de 17,5 mil oportunidades abertas neste bimestre, em um período que tradicionalmente concentra o encerramento de contratos e formaturas no meio do ano.

A maioria das vagas está concentrada em São Paulo, que responde por 9.482 oportunidades, sendo 3.534 apenas na capital paulista. O Nordeste aparece em segundo lugar, com 4.031 vagas, seguido pela Região Norte. Já o Centro-Oeste conta com 954 oportunidades, além de 1.043 no Distrito Federal. No Espírito Santo, o número chega a 353 vagas no período.

Maiores ofertas

As ofertas abrangem diversas áreas de formação, com destaque para cursos superiores em Direito, Pedagogia e Administração, que lideram em número de vagas. Para participar dos processos seletivos, é necessário estar matriculado no ensino médio, técnico ou superior.

O valor das bolsas-auxílio varia conforme a vaga e não está vinculado ao salário mínimo. Os benefícios oferecidos também variam conforme a instituição, podendo incluir auxílio-transporte, convênio médico, vale-refeição e seguro de vida.

Segundo a superintendente nacional de Operações e Atendimento do CIEE, Mônica Vargas, o meio do ano é estratégico para os estudantes que buscam ingressar no mercado. “As férias do meio do ano representam uma janela de oportunidades super relevante aos que buscam se inserir no mercado de trabalho. O estágio é a porta de entrada que permite aos estudantes vivenciar na prática o que absorvem de conteúdo teórico em sala”, afirma.

Como participar?

Para se candidatar, o estudante deve se cadastrar gratuitamente no portal do CIEE e preencher corretamente todos os dados solicitados, como curso, CEP, e-mail e telefone. A plataforma também oferece ferramentas para aprimorar o currículo, como vídeo de apresentação e redação online.

Com 61 anos de atuação, o CIEE é reconhecido como a maior ONG de inclusão social e empregabilidade da América Latina. A instituição é responsável pela inserção de mais de 7 milhões de jovens no mundo do trabalho e mantém ações voltadas à capacitação profissional e ao fortalecimento de vínculos sociais.

Unidades CIEE e número de vagas:

Belém: 435

Boa Vista: 67

Porto Velho: 177

Macapá: 39

Manaus: 509

Palmas: 103

Rio Branco: 53

Fortaleza: 543

Teresina: 301

Natal: 358

São Luís: 296

João Pessoa: 362

Salvador: 1501

Aracaju: 172

Maceió: 498

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia