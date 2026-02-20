PRT-8ª Região abre seleção de estágio em 2026 com vagas para Belém, Marabá, Santarém e Macapá

A Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região (PRT-8) publicou o edital do 1º Processo Seletivo de Estágio de 2026, com vagas e formação de cadastro de reserva para estudantes de graduação e pós-graduação. As oportunidades são destinadas às unidades de Belém, Marabá e Santarém, no Pará, além de Macapá, no Amapá. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, entre 23 de fevereiro e 6 de março.

O processo contempla estudantes dos cursos de Administração, Biblioteconomia, Tecnologia da Informação, Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda e Direito, tanto em nível de graduação quanto de pós-graduação. Em Belém, há previsão de sete vagas imediatas para Direito (graduação), além de cadastro de reserva para os demais cursos. Em Santarém, o edital prevê uma vaga para Direito (graduação), enquanto Marabá e Macapá ofertam vagas em cadastro de reserva.

A jornada de estágio é de quatro horas diárias, a serem cumpridas entre 8h e 15h, e as atividades serão compatíveis com a formação acadêmica dos estagiários. Para participar, os candidatos devem estar matriculados em instituições conveniadas ou com convênio em andamento com a PRT-8ª Região, além de já terem concluído o período mínimo exigido do curso.

Após a inscrição online, os candidatos deverão confirmar a inscrição presencialmente na unidade escolhida, no mesmo período, das 9h às 14h, apresentando documentação exigida em edital. A confirmação é obrigatória para homologação da inscrição. De forma facultativa, também poderá ser feita a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a entidades filantrópicas do Pará e do Amapá.

O processo seletivo reserva vagas para pessoas com deficiência (10%), pessoas negras (30%) e minorias étnico-raciais e pessoas transgênero (10%), conforme critérios detalhados no edital. A seleção contará com prova objetiva, composta por 20 questões de múltipla escolha, com aplicação prevista para o dia 14 de abril de 2026, das 14h às 17h, em locais a serem divulgados posteriormente.