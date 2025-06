Programa oferece vagas de emprego para pessoas trans e PCDs em Belém

O Centro Cultural e Esportivo do Pará (CCESP) está lançando um programa de inclusão e empregabilidade que oferece 10 vagas de trabalho para os cargos de assistente administrativo e recepcionista, com atuação em Belém, das 8h às 18h. As vagas são destinadas exclusivamente a pessoas trans e pessoas com deficiência (PCDs), com foco na geração de oportunidades e promoção da diversidade no mercado de trabalho.

Para participar da seleção, os interessados devem preencher a ficha de inscrição no site www.embrasesc.com.br e enviar o currículo até o dia 30 de junho.

Para estar apto a concorrer, é necessário ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre os anos de 2020 e 2024. O candidato pode escolher a edição com a melhor nota, desde que não tenha zerado a redação e tenha obtido pontuação final acima de 450 pontos.

Segundo o diretor do CCESP, Will Júnior, a iniciativa busca romper barreiras enfrentadas por grupos historicamente marginalizados no acesso ao mercado formal de trabalho.

“Diante deste cenário de falta de oportunidade e empregabilidade, o CCESP não apenas discute o problema, mas cria ferramentas de ação efetiva. O programa receberá currículos e fará a triagem das inscrições destinadas a pessoas trans e PCDs”, afirma.

O programa é desenvolvido em parceria com a Empresa Brasileira de Produtos e Serviços Culturais (EMBRASESC) e conta com apoio da Fundação Nacional de Arte (Funarte), por meio do Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas, e patrocínio da Bayer S/A.

Serviço

Programa de Inclusão e Empregabilidade

Inscrições até: 30/06/2025

Envio de currículos: https://www.embrasesc.com.br/programadeinclusao

Gratuito