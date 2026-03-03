Programa Jovem Aprendiz oferece vagas em sete municípios do Pará

Jovens de 18 a 22 anos já podem se inscrever no Programa Jovem Aprendiz 2026, que está com oportunidades abertas em sete municípios paraenses. As vagas são destinadas a candidatos de Belém, Bragança, Paragominas, Altamira, Santarém, Parauapebas e Marabá, com prazo de inscrição até o dia 6 de março.

A iniciativa é promovida pela concessionária Águas do Pará, responsável pelos serviços de água e esgoto em 86 municípios do estado, e busca oferecer formação profissionalizante e a primeira experiência no mercado de trabalho. Os selecionados irão atuar nas áreas administrativa, comercial, operações e manutenção em saneamento.

Segundo a gerente de Recursos Humanos da concessionária, Adatiele de Sousa, o programa reforça o compromisso com a qualificação de jovens paraenses. “Esta é uma oportunidade de qualificação profissional e geração de renda para jovens que buscam a primeira experiência de aprendizagem. Esperamos formar profissionais com o propósito de integrar a maior empresa de saneamento do Brasil e atuar em um time comprometido em levar o saneamento e qualidade de vida à população atendida”, declarou.

As vagas estão distribuídas de forma estratégica para atender às operações da empresa nos municípios participantes. De acordo com o serviço divulgado, há oportunidades nas áreas administrativa e de eletromecânica.

Quem pode participar

Para se candidatar, é necessário atender aos seguintes critérios:

Ter entre 18 e 22 anos completos;

Estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio, com frequência escolar comprovada;

Residir no município onde a vaga está sendo ofertada;

Ter disponibilidade para cumprir jornada presencial de aulas e atividades práticas de 4h ou 6h diárias, conforme a função.

A remuneração será conforme a legislação vigente do programa de aprendizagem, acrescida de benefícios.

Como se inscrever

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio de formulário online, disponível até o dia 6 de março.

Serviço

Programa Jovem Aprendiz 2026

Municípios: Belém, Bragança, Paragominas, Altamira, Santarém, Parauapebas e Marabá

Prazo para inscrição: até 06/03/2026

Áreas: Administrativo e Eletromecânica