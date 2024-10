Produtora de celulose abre vaga de estágio técnico em Belém

A Suzano, produtora de celulose e bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, abriu inscrições para o Programa de Estágio Técnico 2025. Com o objetivo de acolher novos talentos e promover um futuro sustentável, a empresa busca estagiários que compartilhem da visão de gerar um impacto positivo no mundo, possuam o mesmo propósito de renovar a vida a partir da árvore e almejam construir uma carreira promissora de maneira grande e global.

O Programa oferece cerca de 200 vagas nas seguintes localidades: Aracruz (ES), Cachoeiro de Itapemirim (ES), São Mateus (ES), Belém (PA), Açailândia (MA), Imperatriz (MA), Escritório Vale (SP), Limeira (SP), Mogi das Cruzes (SP), Jacareí (SP), Suzano (SP), Itabatã (BA), Mucuri (BA), Nanuque (BA), Teixeira de Freitas (BA), Ribas do Rio Pardo (MS) e Três Lagoas (MS).

Os interessados devem atender aos seguintes requisitos:

• Ter 18 anos ou mais;

• Estar cursando o nível técnico no período noturno, EAD ou aos sábados;

• Formação prevista para março de 2026 ou posterior, mantendo vínculo com a Instituição de Ensino por pelo menos um ano letivo;

• Os cursos preferenciais para as vagas em Belém são: Manutenção Mecânica, Manutenção Elétrica, Automação Industrial, Ambiental, Química, Segurança do Trabalho e Administração;

• Ter acesso e/ou mobilidade aos locais de trabalho;

• Disponibilidade para trabalhar 6 (seis) horas por dia.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e estarão abertas até 5 de novembro, através da plataforma Gupy, pelo link https://suzanoestagiotecnico.gupy.io/. O processo seletivo inclui convites para dinâmicas e entrevistas em novembro, com feedbacks sendo enviados durante o mês de dezembro. Os selecionados iniciarão suas atividades entre março e abril de 2025.