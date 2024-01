Procura por cursos de idioma cresce até 50% em Belém

Ter o domínio de um segundo idioma pode ser fundamental em diversas situações do cotidiano, especialmente nas que estão relacionadas ao mercado profissional e acadêmico nesta era globalizada em que a sociedade vive, que consiste na integração econômica, social, cultural e política em dimensão mundial. Seja por aprimoramento profissional, acadêmico ou cultural, a coordenadora geral de ensino de uma rede de cursos de idiomas do Estado, Denise Balieiro, afirma que, neste ano, houve um crescimento de mais de 50% na procura da qualificação em comparação com o mesmo período de 2023, em Belém.

Com a realização da 30ª Conferência das Partes (COP 30) na capital paraense, em 2025, Denise aponta que o evento pode ter influenciado no crescimento das matrículas deste ano. Segundo a coordenadora, a fluência em uma nova língua pode ser fundamental para se sentir confiante em participar ativamente de discussões globais sobre mudanças climáticas e sustentabilidade; comunicar as ideias de maneira clara e impactante em um ambiente internacional; estabelecer conexões significativas com delegações de todo o mundo; além de contribuir para aproveitar ao máximo a experiência na COP 30.

Conforme anunciado oficialmente pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante sessão plenária da COP 28, que aconteceu em Dubai em novembro do ano passado, Belém sediará o evento entre 10 e 21 de novembro de 2025. Apesar do curto prazo, Denise Balieiro afirma que é possível aprender um novo idioma por meio de cursos na modalidade intensiva.

“É possível tanto para quem vai iniciar agora quanto para quem já tem o curso em andamento, pois esses cursos têm uma carga horária que cobre a necessidade do aluno. Então, quem iniciar agora tem tempo suficiente para aprender um idioma e certamente fazer bom uso na COP 30”, avalia a coordenadora.

Idiomas mais procurados

Embora o Brasil faça fronteira com países onde, predominantemente, o idioma oficial seja o espanhol, e tenha sido observado o crescimento das culturas europeias e asiáticas ao redor do mundo, o inglês continua sendo a língua mais procurada pelos paraenses, aponta a coordenadora. Apesar da demanda, outras línguas também ganham espaço.

“O inglês é a língua internacional dos negócios e é a língua oficial em muitos países, como os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido e outros países da Europa. A procura por esse idioma certamente é maior que pelos demais. No entanto, o espanhol também é bastante procurado. A facilidade da língua e da mobilidade em países que a utilizam são os principais fatores que influenciam na escolha de optar pelo curso de espanhol, além da similaridade com o nossa língua materna. Em se tratando de COP 30,como um evento regional, estamos cercados de países que falam espanhol, consequentemente esse idioma tem também uma grande procura”, explica Denise.

Ela afirma que cada indivíduo possui uma maneira diferente de aprender, por isso é importante levar em conta cada tipo de inteligência e estilo de aprendizagem. Reconhecer esse processo de aprendizagem é o passo inicial para garantir um bom aproveitamento do conteúdo.

“Há de se levar em conta o objetivo maior que é a comunicação. Então, estudar em um curso que use a metodologia comunicativa , por exemplo, é de grande valia, uma vez que essa metodologia faz uso de diversas estratégias para que as diferentes formas de aprender sejam contempladas e os alunos possam desenvolver suas habilidades comunicativas de forma geral”, ressalta.

Atualmente, há várias modalidade de cursos, para todas as faixas etárias, que incluem desde a forma regular, para crianças, adolescentes e adultos, às aulas intensivas e cursos de conversação. Ainda que a preferência por aulas presenciais seja maior entre os estudantes, há outras formas de aprendizado. Dependendo do objetivo, há uma grande variedade de cursos disponíveis na internet que ajudam a se preparar nas mais diversas áreas.

Para quem prefere estudar de forma on-line, a British Broadcasting Corporation (bem mais conhecida como BBC) possui uma extensão que se chama BBC Learning English, na qual são ministradas aulas de inglês através de um portal. O curso e os materiais — áudios, vídeos e textos — são gratuitos e podem ser acessados em todo o mundo.

A Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho (Unesp) oferece aulas gratuitas de escrita em língua inglesa. O material é disponibilizado no site da Unesp, que possui textos, vídeos, atividades e fóruns.

A oportunidade para aprender um novo idioma pode estar na palma da mão. Atualmente, existem plataformas que oferecem cursos que operam em aplicativos no próprio celular, como o Kultivi, que disponibiliza aulas de introdução ao coreano, alemão básico e intermediário, italiano, francês, espanhol, inglês e japonês, com certificado após a conclusão.

Cursos de idiomas

- UFPA:

A Universidade Federal do Pará oferece cursos de vários idiomas, no formato presencial ou on-line, por um valor acessível para estudantes da graduação e comunidade externa.

- Uepa:

A Universidade do Estado do Pará, por meio do Instituto Confúcio, oferece curso de mandarim, gratuito, aberto ao público.

- BBC Learning English: Plataforma que disponibiliza áudios, vídeos e textos em outros idiomas, de forma gratuita.

- Unesp:

O site da Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho oferta aulas gratuitas de inglês.

- Kultivi:

Aplicativo que oferece cursos gratuitos de introdução ao coreano, alemão básico e intermediário, italiano, francês, espanhol, inglês e japonês.