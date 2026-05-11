Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Emprego chevron right

Prefeitura de Óbidos abre processo seletivo para contratação de 45 Agentes Comunitários de Saúde

Inscrições poderão ser realizadas de 18 a 21 de maio, no valor de R$ 70

Gabi Gutierrez
fonte

A cada estação mais chuvosa, agente de saúde têm muito mais trabalho na prevenção da proliferação do mosquito Aedes aegypti (Thiagio Gomes / O Liberal)

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano (Semad), divulgou o edital do Processo Seletivo Público Simplificado para contratação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS). O certame vai oficializar o preenchimento de 56 vagas disponíveis para a área.

Das vagas, 45 são para a contratação imediata e 11 para cadastro de reserva. Desse total, 7 vagas estão reservadas para atuação em cinco bairros da cidade: Bela Vista, Fátima, Santa Terezinha, São Francisco e Perpétuos Socorro/São José Operário. As demais 38 vagas estão destinadas para atuação em comunidades da zona rural nas áreas de várzea e terra firme.

Os candidatos aprovados serão lotados na Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) com remuneração inicial de R$ 3.242,00 para jornada semanal de 40 horas.

Para concorrer ao cargo, o candidato deverá possuir ensino médio completo, residência na área da comunidade ou bairro em que irá atuar desde a data de publicação do edital e ter a conclusão do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada.

O edital também prevê que o curso introdutório será realizado posteriormente pela Prefeitura Municipal de Óbidos para os aprovados no certame.

O processo de seleção contará com uma prova objetiva que terá 30 questões distribuídas entre Língua Portuguesa, Informática e conhecimentos específicos, além de entrevista individual.

Inscrições

As inscrições serão realizadas presencialmente entre os dias 18 e 21 de maio de 2026, das 8h às 12h, no auditório da Casa de Cultura, localizada na Rua Idelfonso Guimarães, s/n, Centro.

O candidato deverá apresentar formulário de inscrição, documento de identificação, comprovante de residência e o comprovante de pagamento da taxa de inscrição, fixada em R$ 70.

Cronograma

  • Período de inscrições: 18 a 21 de maio
  • Publicação do resultado definitivo de inscritos: 29 de maio
  • Prova objetiva: 21 de junho
  • Publicação do resultado definitivo da prova objetiva e prova de títulos: 9 de julho
  • Convocação para entrevista individual: 10 de julho
  • Período de entrevista individual: 13 a 15 de julho
  • Resultado final da entrevista individual: 20 de julho
  • Resultado final do PSS: 24 de julho

Para ter acesso ao edital e aos cronogramas completos, acesse o site da Prefeitura de Óbidos, no menu “Publicações”, em “Concurso e Processos Seletivos”.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

agente comunitário de saúde
Emprego
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda