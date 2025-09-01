Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Emprego chevron right

Polícia Científica do Pará abre Processo Seletivo Simplificado

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de forma online a partir desta quarta-feira, 3 de setembro

O Liberal
fonte

O certame oferta 17 vagas para quatro cargos diferentes em seis municípios do Estado (Ascom Amanda Monteiro /PCEPA)

A Polícia Científica do Pará (PCEPA) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) o edital do novo Processo Seletivo Simplificado (PSS) de contratação temporária para o quadro funcional do órgão. O PSS busca preencher 17 vagas para quatro cargos: perito médico legista, motorista, auxiliar operacional e auxiliar técnico de perícias - necropsia. As inscrições são gratuitas e serão realizadas de forma online entre os dias 3 e 5 de setembro no site Sipros

O certame tem vagas para os municípios de Belém, Abaetetuba, Castanhal, Paragominas, Marabá e Tucuruí. Os salários variam de R$ 1.518,00 a R$ 2.492,73, sendo acrescidos de outras vantagens legais, conforme o edital. 

O Processo Seletivo Simplificado compreenderá as seguintes fases: inscrição, de caráter habilitatório e eliminatório; análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório, e entrevista pessoal, de caráter eliminatório e classificatório.

 

