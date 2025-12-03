Pará terá 100 vagas em cursos gratuitos de qualificação da Transpetro; veja as áreas

A população do Pará será uma das beneficiadas pelo novo convênio firmado entre a Transpetro, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e o Senai, que vai abrir 1,6 mil vagas gratuitas de qualificação profissional em quatro estados a partir do primeiro semestre de 2026. Belém receberá 100 oportunidades em sete cursos voltados à formação técnica e ao aumento da empregabilidade local.

O programa, chamado “Caminhos para o Futuro: Qualificação e Oportunidades”, integra o Programa Transformar — iniciativa de responsabilidade social da Transpetro que atua com foco em empregabilidade, fomento ao empreendedorismo e geração de renda nas comunidades próximas às operações da empresa.

De acordo com o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, o objetivo é ampliar oportunidades e gerar impacto positivo nos territórios atendidos.

“O convênio reforça nosso compromisso com o desenvolvimento regional sustentável. Em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego e o Senai, qualificaremos 1,6 mil pessoas em quatro estados, oferecendo bolsas-auxílio e encaminhamento ao mercado de trabalho. Investir em educação e empregabilidade significa ampliar oportunidades e gerar impacto social positivo nas regiões onde atuamos”, afirmou.

Como vai funcionar

Os cursos terão 160 horas de carga horária, distribuídas ao longo de dois meses. Cada aluno receberá bolsa-auxílio de R$ 1 mil, além de um kit com material didático — apostila, caderno, pasta e camisa.

Após a conclusão, os participantes terão acesso à trilha de empreendedorismo “Empregabilidade – A Nova Rota da Formação Profissional” e serão acompanhados profissionalmente por seis meses. Todos serão cadastrados automaticamente no Sine, conectando-os a vagas em todo o país, e também na plataforma de empregabilidade do Senai.

Os editais específicos para cada estado serão lançados pelo Senai em data ainda a ser divulgada.

Distribuição das vagas

O convênio contempla formações voltadas principalmente às áreas industrial, de serviços e de manutenção. A maior parte das vagas está na Bahia, seguida por São Paulo, Rio de Janeiro e, por último, o Pará.

No Pará, serão 100 vagas em Belém, distribuídas nos seguintes cursos:

Auxiliar de Fabricação de Pizzas e Massas

Auxiliar de Manutenção Predial

Eletricista Instalador

Funileiro Industrial

Mecânico de Automóvel

Operador de Escavadeira

Operador de Trator de Esteira



Demais estados contemplados:

Bahia: 900 vagas em 17 cursos nos municípios de Madre de Deus, Feira de Santana, Jequié, Itabuna e Alagoinhas.

São Paulo: 400 vagas em Mauá, com oito cursos nas áreas industrial e administrativa.

Rio de Janeiro: 200 vagas em Japeri, distribuídas em sete cursos.

A Transpetro fará a divulgação do programa nas áreas próximas aos terminais e faixas de dutos, enquanto o Senai será responsável pelos editais e pela comunicação nacional.

Com foco na formação rápida e na conexão direta com o mercado, o convênio reforça a estratégia de qualificação profissional como ferramenta de desenvolvimento econômico e inclusão — e coloca o Pará entre os estados beneficiados pelo investimento.