Pará terá 100 vagas em cursos gratuitos de qualificação da Transpetro; veja as áreas
Convênio com Ministério do Trabalho e Emprego e Senai oferece bolsa-auxílio de R$ 1 mil e encaminhamento ao mercado de trabalho em São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e Pará
A população do Pará será uma das beneficiadas pelo novo convênio firmado entre a Transpetro, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e o Senai, que vai abrir 1,6 mil vagas gratuitas de qualificação profissional em quatro estados a partir do primeiro semestre de 2026. Belém receberá 100 oportunidades em sete cursos voltados à formação técnica e ao aumento da empregabilidade local.
O programa, chamado “Caminhos para o Futuro: Qualificação e Oportunidades”, integra o Programa Transformar — iniciativa de responsabilidade social da Transpetro que atua com foco em empregabilidade, fomento ao empreendedorismo e geração de renda nas comunidades próximas às operações da empresa.
De acordo com o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, o objetivo é ampliar oportunidades e gerar impacto positivo nos territórios atendidos.
“O convênio reforça nosso compromisso com o desenvolvimento regional sustentável. Em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego e o Senai, qualificaremos 1,6 mil pessoas em quatro estados, oferecendo bolsas-auxílio e encaminhamento ao mercado de trabalho. Investir em educação e empregabilidade significa ampliar oportunidades e gerar impacto social positivo nas regiões onde atuamos”, afirmou.
Como vai funcionar
Os cursos terão 160 horas de carga horária, distribuídas ao longo de dois meses. Cada aluno receberá bolsa-auxílio de R$ 1 mil, além de um kit com material didático — apostila, caderno, pasta e camisa.
Após a conclusão, os participantes terão acesso à trilha de empreendedorismo “Empregabilidade – A Nova Rota da Formação Profissional” e serão acompanhados profissionalmente por seis meses. Todos serão cadastrados automaticamente no Sine, conectando-os a vagas em todo o país, e também na plataforma de empregabilidade do Senai.
Os editais específicos para cada estado serão lançados pelo Senai em data ainda a ser divulgada.
Distribuição das vagas
O convênio contempla formações voltadas principalmente às áreas industrial, de serviços e de manutenção. A maior parte das vagas está na Bahia, seguida por São Paulo, Rio de Janeiro e, por último, o Pará.
No Pará, serão 100 vagas em Belém, distribuídas nos seguintes cursos:
- Auxiliar de Fabricação de Pizzas e Massas
- Auxiliar de Manutenção Predial
- Eletricista Instalador
- Funileiro Industrial
- Mecânico de Automóvel
- Operador de Escavadeira
- Operador de Trator de Esteira
Demais estados contemplados:
- Bahia: 900 vagas em 17 cursos nos municípios de Madre de Deus, Feira de Santana, Jequié, Itabuna e Alagoinhas.
- São Paulo: 400 vagas em Mauá, com oito cursos nas áreas industrial e administrativa.
- Rio de Janeiro: 200 vagas em Japeri, distribuídas em sete cursos.
A Transpetro fará a divulgação do programa nas áreas próximas aos terminais e faixas de dutos, enquanto o Senai será responsável pelos editais e pela comunicação nacional.
Com foco na formação rápida e na conexão direta com o mercado, o convênio reforça a estratégia de qualificação profissional como ferramenta de desenvolvimento econômico e inclusão — e coloca o Pará entre os estados beneficiados pelo investimento.
