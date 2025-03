Pará tem 40 vagas de estágio e aprendizado em diversas áreas; Confira as oportunidades

No Pará estão abertas 40 vagas de estágio em diversas áreas, com opções para estudantes de ensino médio, técnico e superior. As bolsas de estágio variam entre R$ 500,00 e R$ 1.125,69, e as oportunidades abrangem cidades como Belém, Ananindeua e Barcarena. Com carga horária flexível e benefícios como auxílio transporte, essas vagas são ideais para quem deseja crescer profissionalmente e conquistar experiência no mercado de trabalho.

Confira a seguir as vagas disponíveis e como se inscrever:

1. Arquivologia - Estágio

Cidade : Belém

: Belém Bolsa Auxílio : R$ 1.125,69 + Auxílio Transporte

: R$ 1.125,69 + Auxílio Transporte Carga Horária : 07:30 – 13:30

: 07:30 – 13:30 Requisitos : Cursando 1º ao 5º Semestre

: Cursando 1º ao 5º Semestre Link para Inscrição : Acesse aqui

: Acesse aqui Código da OE: 5515054

2. Fisioterapia - Estágio

Cidade : Ananindeua

: Ananindeua Bolsa Auxílio : R$ 1.125,69 + Auxílio Transporte

: R$ 1.125,69 + Auxílio Transporte Carga Horária : 07:00 – 13:00

: 07:00 – 13:00 Requisitos : Cursando 1º ao 6º Semestre

: Cursando 1º ao 6º Semestre Link para Inscrição : Acesse aqui

: Acesse aqui Código da OE: 5510054

3. Técnico em Mecânica - Estágio

Cidade : Belém

: Belém Bolsa Auxílio : R$ 759,00 + Auxílio Transporte

: R$ 759,00 + Auxílio Transporte Carga Horária : 06:30 – 13:30

: 06:30 – 13:30 Requisitos : Cursando 1º ao 3º Semestre

: Cursando 1º ao 3º Semestre Link para Inscrição : Acesse aqui

: Acesse aqui Código da OE: 5472925

4. Ensino Médio - Estágio

Cidade : Belém

: Belém Bolsa Auxílio : R$ 842,60 + Auxílio Transporte

: R$ 842,60 + Auxílio Transporte Carga Horária : 16:00 – 22:00

: 16:00 – 22:00 Requisitos : Cursando 1º ao 6º Semestre

: Cursando 1º ao 6º Semestre Link para Inscrição : Acesse aqui

: Acesse aqui Código da OE: 5496175

5. Engenharia Civil - Estágio

Cidade : Belém

: Belém Bolsa Auxílio : R$ 600,00 + Auxílio Transporte

: R$ 600,00 + Auxílio Transporte Carga Horária : A Combinar

: A Combinar Requisitos : Cursando 5º ao 9º Semestre

: Cursando 5º ao 9º Semestre Link para Inscrição : Acesse aqui

: Acesse aqui Código da OE: 5513263

6. Ensino Médio - Estágio

Cidade : Belém

: Belém Bolsa Auxílio : R$ 706,00 + Auxílio Transporte

: R$ 706,00 + Auxílio Transporte Carga Horária : 13:00 – 19:00

: 13:00 – 19:00 Requisitos : Cursando 1º ao 4º Semestre

: Cursando 1º ao 4º Semestre Link para Inscrição : Acesse aqui

: Acesse aqui Código da OE: 5468007

7. Técnico em Administração - Estágio

Cidade : Belém

: Belém Bolsa Auxílio : R$ 700,00 + Auxílio Transporte

: R$ 700,00 + Auxílio Transporte Carga Horária : 08:45 – 14:00

: 08:45 – 14:00 Requisitos : Cursando 1º ao 10º Semestre

: Cursando 1º ao 10º Semestre Link para Inscrição : Acesse aqui

: Acesse aqui Código da OE: 5452965

8. Administração - Estágio

Cidade : Barcarena

: Barcarena Bolsa Auxílio : R$ 900,00 + Auxílio Transporte

: R$ 900,00 + Auxílio Transporte Carga Horária : 08:00 – 15:00

: 08:00 – 15:00 Requisitos : Cursando 1º ao 6º Semestre

: Cursando 1º ao 6º Semestre Link para Inscrição : Acesse aqui

: Acesse aqui Código da OE: 5483802

9. Comunicação - Estágio

Cidade : Belém

: Belém Bolsa Auxílio : R$ 500,00 + Auxílio Transporte

: R$ 500,00 + Auxílio Transporte Carga Horária : A Combinar

: A Combinar Requisitos : Cursando 1º ao 6º Semestre

: Cursando 1º ao 6º Semestre Link para Inscrição : Acesse aqui

: Acesse aqui Código da OE: 5501355

10. Ensino Médio - Estágio

Cidade : Belém

: Belém Bolsa Auxílio : R$ 800,00 + Auxílio Transporte

: R$ 800,00 + Auxílio Transporte Carga Horária : 16:00 – 22:00

: 16:00 – 22:00 Requisitos : Cursando 1º ao 6º Semestre

: Cursando 1º ao 6º Semestre Link para Inscrição : Acesse aqui

: Acesse aqui Código da OE: 5499878

11. Educação Física - Estágio

Cidade : Belém

: Belém Bolsa Auxílio : R$ 540,00 + Auxílio Transporte

: R$ 540,00 + Auxílio Transporte Carga Horária: 16:00 – 22:00



Para mais informações, acesse o portal do CIEE aqui ou entre em contato pelo número 3003-2433.