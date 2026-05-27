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Natura abre 15 vagas para jovem aprendiz em Benevides

Programa da Natura no Pará recebe inscrições até 19 de junho para jovens de 17 a 23 anos

O Liberal
fonte

Natura tem vagas abertas para jovem aprendiz ()

A Natura abriu 15 vagas para o Programa Jovem Aprendiz 2026 na unidade da empresa em Benevides, na Região Metropolitana de Belém. As inscrições seguem abertas até o dia 19 de junho e são voltadas para jovens entre 17 e 23 anos que buscam a primeira experiência profissional.

Segundo a empresa, o programa é destinado à formação profissional e ao desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais. Os participantes atuarão em regime presencial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, com acompanhamento de profissionais da companhia.

A seleção também prevê metas de diversidade. Do total de vagas, 60% serão destinadas a mulheres cis e trans, 50% para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência e 10% para pessoas trans. Candidatos que moram próximos à unidade terão prioridade no processo seletivo.

Benefícios oferecidos pela Natura no programa

Os jovens selecionados terão acesso a benefícios oferecidos pela empresa durante o período de atuação no programa.

  • Assistência médica;
  • Seguro de vida;
  • Alimentação;
  • Transporte;
  • Cursos de idiomas;
  • Day-off no aniversário;
  • Desconto de 40% em produtos das marcas do grupo.

Veja o cronograma do processo seletivo

O processo seletivo para o Programa Jovem Aprendiz da Natura será dividido em etapas ao longo dos próximos meses.

  • Inscrições: até 19 de junho;
  • Triagem: de 1º a 26 de junho;
  • Entrevistas com gestores: de 8 de junho a 3 de julho;
  • Admissão: entre 6 de julho e 17 de agosto.
  • Inscriçõeshttps://b24-mq7elj.bitrix24.site/
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