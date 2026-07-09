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MRE abre seleção de estágio para universitários em Belém; inscrições terminam nesta quarta

Cadastro de reserva é voltado a estudantes de 13 cursos de graduação. As inscrições são gratuitas pela plataforma do CIEE.

O Liberal
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Fachada do ministério de Relações Exteriores (Foto: Reprodução | Agência Brasil)

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) está com inscrições abertas, até esta quarta-feira (9), para o processo seletivo de estágio na unidade do órgão em Belém. A seleção é destinada à formação de cadastro de reserva e é voltada a estudantes de graduação de diferentes cursos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela plataforma do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

Podem participar estudantes regularmente matriculados entre o 1º e o penúltimo semestre dos cursos de Biblioteconomia, Direito, Engenharia Cartográfica, Geografia, Análise de Sistemas, Tecnologia em Análise de Sistemas, Tecnologia da Informação, Ciência da Computação, Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Informática, Ciências Econômicas e Economia.

O processo seletivo terá duas etapas. A primeira será uma prova objetiva on-line, de caráter eliminatório e classificatório, aplicada pelo CIEE. Os candidatos aprovados passarão por entrevista com representantes do Ministério das Relações Exteriores, etapa em que poderão ser avaliados conhecimentos específicos e o currículo.

Os selecionados receberão bolsa-auxílio de R$ 1.055,89 para jornadas de 20 horas semanais ou de R$ 1.508,42 para jornadas de 30 horas semanais, além dos benefícios previstos no edital.

O edital também reserva vagas para pessoas com deficiência (PcD), candidatos negros (pretos e pardos), indígenas, quilombolas e pessoas trans, conforme a legislação vigente.

Serviço

Processo seletivo: Programa de Estágio do Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Inscrições: até 9 de julho.

Público: estudantes de graduação do 1º ao penúltimo semestre dos cursos previstos em edital.

Etapas da seleção:

* 1ª etapa: inscrição e prova objetiva on-line (classificatória e eliminatória);
* 2ª etapa: entrevista realizada pelo Ministério das Relações Exteriores.
Local de atuação: Belém (PA).
Inscrições e edital: https://pp.ciee.org.br/vitrine/17041/detalhe

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