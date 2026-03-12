Capa Jornal Amazônia
MPPA abre inscrições para estágio de nível superior no Pará com bolsa de R$1.200; veja

Estudantes de diversas áreas podem se inscrever até 1º de abril

Gabi Gutierrez
fonte

Prédio do MPPA (Foto: Ascom | MPPA | Arquivo)

O Ministério Público do Estado do Pará abriu as inscrições para o Processo Seletivo do Programa de Estágio de Ensino Superior. O período de inscrição segue até de abril de 2026 e deve ser realizado pela internet, por meio do site da Ethos Consultorias Avaliações e Concursos.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará desta quinta-feira (12) e reúne as diretrizes que irão orientar a seleção de estudantes interessados em vivenciar a prática profissional no órgão. O programa tem como objetivo formar cadastro de estagiários para apoiar as atividades institucionais, oferecendo aos universitários experiências práticas supervisionadas.

As vagas contemplam diferentes regiões administrativas do estado e abrangem diversas áreas de formação. Entre elas estão Administração, Arquitetura, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências Sociais, Comunicação Social, Direito, Engenharia Civil, Engenharia ou Ciência da Computação, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Sistemas de Informação e Tecnologia em Geoprocessamento.

De acordo com o edital, o processo seletivo também prevê política de inclusão, com reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD), candidatos negros, indígenas e quilombolas.

Os estudantes selecionados terão direito a bolsa mensal de R$ 1.200, além de auxílio-transporte. A carga horária será de 4 horas diárias e 20 horas semanais, cumpridas durante o horário de funcionamento do órgão, respeitando a compatibilidade com o horário escolar.

A seleção será realizada por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para ocorrer on-line no dia 19 de abril de 2026.

O processo seletivo terá validade de um ano a partir da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez. Os candidatos aprovados serão convocados conforme a necessidade da administração do Ministério Público do Estado do Pará, seguindo a ordem de classificação.

