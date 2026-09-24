Mais de 60 vagas são abertas no Pará para operador de loja, caixa e outras funções

Interessados em ingressar no mercado de trabalho podem se candidatar a mais de 60 vagas de emprego abertas em cinco municípios do Pará. As oportunidades estão distribuídas entre Belém, Parauapebas, Ananindeua, Santarém e Castanhal, e contemplam diferentes áreas operacionais, incluindo os cargos de operador de loja e operador de caixa.

Belém concentra o maior número de oportunidades, com 31 vagas. Em Parauapebas, são 13 postos disponíveis. Ananindeua e Santarém têm nove vagas cada, enquanto Castanhal conta com sete oportunidades. As inscrições devem ser feitas diretamente no endereço eletrônico de oportunidades da rede atacadista Assaí, onde os candidatos podem consultar as vagas disponíveis em cada município e realizar o cadastro.

Todas as vagas são elegíveis a pessoas com deficiência. Para participar do processo seletivo, é necessário ter mais de 18 anos, ensino médio completo, CPF, número de telefone e endereço de e-mail atualizado. O processo seletivo terá etapas presenciais e online. De acordo com a empresa, são oferecidos remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado, além de um plano de carreira voltado à capacitação e ao desenvolvimento profissional dos colaboradores.

“Mais do que preencher postos de trabalho, queremos oferecer oportunidades para profissionais que desejam construir uma trajetória de crescimento conosco, em uma empresa que investe continuamente na capacitação e no desenvolvimento de seus colaboradores”, afirma Wesley Silva, diretor regional de Operações da empresa.

Presença no Pará

Presente no Pará desde 2016, a empresa possui oito lojas no estado, localizadas em Belém, Ananindeua, Castanhal, Parauapebas e Santarém. Ao todo, são cerca de 4,8 mil empregos diretos e indiretos gerados no estado.

As unidades estão localizadas na rodovia Mário Covas, rodovia Augusto Montenegro, avenida Conselheiro Furtado, avenida Almirante Barroso, rodovia BR-316, avenida Presidente Getúlio Vargas, rodovia PA-275 e avenida Engenheiro Fernando Guilhon, em Santarém.

No país, a companhia possui mais de 310 lojas, distribuídas por 24 estados e pelo Distrito Federal, e cerca de 90 mil colaboradores. Em 2025, registrou faturamento de R$ 84,7 bilhões.