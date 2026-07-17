IBGE prorroga inscrições de processo seletivo com 1,4 mil vagas; salários chegam a R$ 5,2 mil

O novo prazo para participar da seleção vai até segunda-feira (20); provas seguem previstas para 30 de agosto

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou o prazo de inscrições do processo seletivo simplificado para contratação de profissionais que vão atuar nos Censos Agropecuário, Florestal e Aquícola e da População em Situação de Rua. Com a mudança, os candidatos têm até as 23h59 (horário de Brasília) da próxima segunda-feira (20) para se inscrever. Inicialmente, o prazo terminaria nesta quarta-feira (15).

As inscrições devem ser realizadas pelo site do Instituto Avalia, banca organizadora do processo seletivo.

Ao todo, são ofertadas 1.414 vagas. Desse total, 1.020 são para o cargo de analista censitário, destinado a candidatos com nível superior, e 394 para agente censitário de qualidade, função que exige ensino médio.

A remuneração varia entre R$ 2.932 e R$ 5.255,40, de acordo com o cargo. A taxa de inscrição é de R$ 37,50 para nível médio e de R$ 41,76 para nível superior.

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea podem solicitar isenção da taxa, desde que cumpram os requisitos estabelecidos no edital. A prorrogação das inscrições não altera as demais etapas da seleção. A prova objetiva continua marcada para o dia 30 de agosto.

Confira as próximas datas do processo seletivo: