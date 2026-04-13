IA na busca por emprego: saiba como usar a tecnologia para se destacar no mercado

Profissionais e especialistas em tecnologia apontam que a Inteligência Artificial (IA) se tornou uma ferramenta estratégica para quem busca uma vaga no mercado de trabalho. O uso correto dessas tecnologias ajuda a organizar currículos, identificar habilidades exigidas e simular entrevistas de emprego. O objetivo é aumentar as chances de o candidato se destacar entre os concorrentes, desde que mantenha a coerência com sua trajetória real e preserve a identidade local.

A utilização de termos estratégicos é fundamental para que o documento seja selecionado em triagens automáticas. No Pará, essa prática segue a tendência do mercado nacional. "As palavras-chave alinhadas à vaga facilitam a triagem e colocam o candidato no radar. Mas é importante dizer que elas não se sustentam sozinhas. No fim, o que faz diferença é a coerência entre o que está escrito e o que a pessoa realmente viveu", afirma a diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Pará (ABRH-PA), Anna Padinha.

Para a especialista, a IA auxilia quem possui dificuldades com a escrita, mas o excesso de automação pode ser prejudicial.

"O problema é quando todo mundo começa a parecer igual. Quando o texto fica muito 'perfeito' e sem identidade, perde força e acaba afastando, porque não mostra quem é a pessoa de fato", declara Padinha.

A validação das informações ocorre na entrevista presencial, onde perguntas sobre experiências reais diferenciam o discurso da prática.

Professor da Uepa ensina comando eficaz para evitar erros na IA

Para evitar que a tecnologia invente informações, o professor da Universidade do Estado do Pará (Uepa) e especialista em tecnologias digitais, Igor Gammarano, recomenda o uso de "prompts" (comandos) específicos. Ele sugere uma estrutura com quatro travas: contexto, evidência, lacuna e proibição de inferência.

"O erro mais comum é pedir 'melhore meu currículo'; o certo é pedir 'reorganize minha experiência real com base em provas textuais'. Essa arquitetura reduz a alucinação, porque obriga a IA a operar como auditora, não como autora da biografia", destaca o professor. Gammarano também indica que o candidato peça à IA uma análise comparativa entre o currículo e a vaga pretendida, identificando quais competências precisam ser melhor descritas ou adquiridas.

O risco da despersonalização e os diferenciais do mercado paraense

Um dos desafios para os candidatos do Pará é o risco de a IA ignorar competências valorizadas regionalmente. Aspectos como a capacidade de construir relações de confiança, entender a dinâmica local e lidar com desafios logísticos são diferenciais que dificilmente aparecem em conteúdos gerados automaticamente. "São competências que nascem da vivência no território. Para o candidato, a resposta estratégica é 'desregionalizar a leitura' sem apagar a identidade: usar títulos profissionais padronizados e palavras-chave internacionais para tornar o talento local inteligível para sistemas globais", orienta Igor Gammarano.

Guia prático: Como a IA pode ajudar

Personalização : adaptar o currículo para cada oportunidade, destacando experiências relacionadas à vaga anunciada.

: adaptar o currículo para cada oportunidade, destacando experiências relacionadas à vaga anunciada. Cartas de apresentação : sugerir estruturas de texto e formas profissionais de demonstrar interesse pela empresa.

: sugerir estruturas de texto e formas profissionais de demonstrar interesse pela empresa. Treinamento : simular respostas para perguntas comuns, como "quais são seus pontos fortes?", avaliando a clareza da fala.

: simular respostas para perguntas comuns, como "quais são seus pontos fortes?", avaliando a clareza da fala. Mapeamento: analisar anúncios de emprego para identificar se o mercado está exigindo novas habilidades, como domínio de ferramentas digitais.