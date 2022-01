Hospital Municipal de Santarém abre credenciamento para prestação de serviços médicos

O Instituto Social Mais Saúde, que administra o Hospital Municipal de Santarém, abriu nesta terça-feira (11) o chamamento de credenciamento e análise de empresas de prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria, na condição de pessoa jurídica. As contratações decorrentes deste credenciamento visam atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém (SEMSA), com atuação no Pronto Socorro, do Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS).

A empresa interessada deverá enviar uma proposta de preços com valores reais, contemplando encargos, taxas e quaisquer outras despesas diretas e indiretas decorrentes da prestação de serviços e/ou fornecimento. É importante ter a descrição completa dos serviços e/ou produtos ofertados e condições de execução.

O envio dos documentos para habilitação e proposta ficará aberto por tempo indeterminado. O envio da proposta deverá ocorrer exclusivamente por meio do endereço eletrônico: juridico@santarem.institutomaissaude.org.br.

As exigências e detalhamento dos serviços médicos a serem realizados pela empresa constam em: www.institutomaissaude.org.br/editais