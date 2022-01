Hospital Geral de Tailândia abre PSS para auxiliar de serviços gerais

O Hospital Geral de Tailândia (HGT) está com processo seletivo para Auxiliar de Serviços Gerais, preferencialmente, para pessoas com deficiência (PcD). As inscrições podem ser feitas no período de 24 a 27 de janeiro, através de envio de currículo para o e-mail: bancodetalentos.hgt@indsh.org.br com assunto: Candidato (a) / Auxiliar de Serviços Gerais.

Para participar da seleção, os candidatos interessados devem possuir ensino médio completo, aptidão à escrita e leitura, gostar de servir, capacidade física e disposição, trabalho em grupo, proatividade e iniciativa, autocontrole emocional, responsabilidade para executar tarefas, capacidade de organização, experiência desejável acima de 6 meses e, também é desejável possuir experiência em processos de rotinas de higienização e limpeza, preferencialmente, em unidades de saúde.

Os currículos passarão por triagem que segue critérios do setor de Recursos Humanos (RH) para a vaga ofertada.

Serviço

O HGT é um órgão do governo do Estado, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e está localizado na Av. Florianópolis, s/n, Bairro Novo. Mais informações pelo fone (91) 3752- 3121.