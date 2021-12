Hospital Geral de Tailândia abre processo seletivo para vaga de copeiro hospitalar

A gestão do Hospital Geral de Tailânda realiza processo seletivo para copeiro(a), preferencialmente, para Pessoas com Deficiência (PcD). Os interessados devem enviar seus currículos atualizados para o e-mail bancodetalentos.hgt@indsh.org.br com assunto: CANDIDATO (A) / COPEIRO (A) no período de 14/12 a 17/12. Os currículos passarão por triagem que segue critérios do setor de Recursos Humanos (RH) para a vaga ofertada.

Os candidatos à vaga devem possuir os seguintes critérios: ensino médio completo e alguma experiência em hospitais, dietas ou serviços de copa. Experiência desejável de seis meses.

Outros conhecimentos técnicos específicos: conhecimentos práticos de serviços de copa e de cozinha, montagem de pratos, montagem de bandejas, higienização e controle de utensílios; montagem dos carrinhos de dietas. Português e redação, uso de software para editoração de textos, planilha eletrônica e apresentaçõe,; operação de sistemas de comunicação por meios eletrônicos e digitação.

Vivência: desejável boa capacidade de comunicação, organização do trabalho, atendimento a públicos diversos, comunicação interna e externa, iniciativa e discernimento para buscar informações e tomar providências inerentes ao cumprimento de suas atribuições.

Estrutura

Com 51 leitos, o HGT dispõe de assistência de média complexidade garantida por uma equipe multidisciplinar que oferece as especialidades de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Ginecologia/Obstetrícia, Ortopedia/Traumatologia, Radiologia, Anestesiologia e Cardiologia.

Serviço: O HGT é um órgão do governo do estado, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), está localizado na Av. Florianópolis, s/n, Bairro Novo. Mais informações pelo fone (91) 3752-3121.