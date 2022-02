Hospitais públicos do Estado estão com vagas abertas na capital e no interior

Quatro hospitais públicos paraenses ofertam vagas de emprego para profissionais com atuação nas áreas assistenciais, administrativas e de apoio. Os órgãos são gerenciados pela Pró-Saúde e também disponibilizam vagas para Pessoas com Deficiência (PCD).

As oportunidades são para os municípios de Ananindeua, Barcarena, Altamira e Marabá. Para participar do processo seletivo, os candidatos interessados devem cadastrar o currículo no site da entidade. Em seguida, acessar o menu "Trabalhe Conosco" e buscar pela opção "Conheça nossas oportunidades". Clicar na vaga desejada e realizar a inscrição até o dia 23 de fevereiro.

As vagas são para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), localizado em Ananindeua; Hospital Materno-Infantil de Barcarena; Hospital Regional Público da Transamazônica, localizado em Altamira; e Hospital Regional do Sudeste do Pará - Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá.

Os cargos ofertados são para médico; médico cirurgião plástico; assistente social; analista de sistemas; fisioterapeuta; agente de portaria; analista de comunicação; almoxarife; enfermeiro; farmacêutico; auxiliar de farmácia; técnico de enfermagem; copeiro hospitalar; auxiliar de higienização; e oficial de manutenção.

*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora de Política.