Gestão estratégica auxilia no desenvolvimento profissional

A chegada de um novo ano é encarada como uma oportunidade para estabelecer metas e pôr em prática diversos planos. Uma das áreas mais visadas nesse espírito de renovação é o campo profissional, porém muitas pessoas não alcançam os objetivos traçados ou mesmo se frustram quando ocupam determinadas cargos. Uma estratégia que pode ajudar a manter uma trajetória coerente e que satisfaça o profissional é o personal branding, termo em inglês que pode ser traduzido como “marca pessoal”.

Renata Sade é especialista na área e explica que o personal branding é uma forma de se posicionar e gerir a própria carreira profissional, dando ênfase a questões como as suas competências, habilidades e seus sonhos. “O personal branding é quando a gente olha a nossa trajetória por completo e compreende que todos somos uma marca. Com esse estudo aprofundado, que gera um plano de ação, identificamos nossas qualidades, fraquezas, forças e oportunidades, que estão ligadas à essência. E, por fim, fazer com que o nosso nome, nosso principal ativo, trabalhe para nós. Afinal, todos têm uma marca pessoal, a diferença é quem faz a gestão dela”, esclarece.

Para elencar tanto os aspectos positivos quanto as eventuais dificuldades o autoconhecimento é fundamental, sendo, portanto, um requisito importante para compreender os desafios que devem ser superados, fortalecer sua imagem e compreender as melhores formas de alcançar determinadas conquistas.

“Muitos têm sonhos materiais ou sonhos profissionais, mas o que fazemos hoje para conquistar essas metas? O personal branding é isso: entender o que você precisa desenvolver para atingir o seu objetivo. E tudo deve ser feito atrelado à essência, pois se você realiza algo e percebe que no final da jornada já perdeu a essência, esse algo se torna vazio, como ocorre com pessoas que sempre tiveram em mente o emprego dos sonhos, mas quando o conquistaram se sentiram desconectadas de si mesmos e infelizes”, reflete Renata.

Diante disso, uma análise sincera e a resposta a alguns questionamentos podem ajudar. Pensar nas conquistas e decepções, de que forma você impacta na vida de outras pessoas ou sua contribuição para o mercado e no que precisa ser feito para conquistar novas metas são algumas reflexões que auxiliam os profissionais a se posicionar e gerir a carreira de maneira mais estratégica. Além disso, Renata Sade pontua que o personal branding é um grande aliado daqueles que buscam uma recolocação profissional ou uma transição de carreira.

“Algumas pessoas chegam até mim confusas e frustradas. Costumo dizer que, para sermos felizes, precisamos nos dar conta de quem somos. No campo profissional, isso acontece a partir do momento em que nos entendemos como marca e conseguimos traçar um estudo de nossas metas, com objetivos. No início do ano, temos 365 dias para colocar isso em prática, mas esse plano não deve ser apenas para 2023, mas sim para toda a sua vida”, orienta a especialista, que também é apresentadora do podcast Poder Feminino, disponível no LibPlay e que destaca temas relevantes para o empreendedorismo das mulheres.

Dicas de como estabelecer metas profissionais: