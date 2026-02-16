Empresas em Belém investem em bem-estar físico para atrair e reter talentos

A busca por qualidade de vida no ambiente de trabalho deixou de ser um diferencial restrito a grandes multinacionais e começa a consolidar-se em Belém. Empresas de diferentes portes e até órgãos públicos, como o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), estão incorporando benefícios voltados ao bem-estar físico — como planos de academias, fisioterapia e massoterapia — em suas políticas de Recursos Humanos. A estratégia visa não apenas atrair novos profissionais, mas também garantir a saúde física e mental das equipes, impactando diretamente na redução de faltas e no aumento da produtividade.

De acordo com Anna Padinha, gerente de RH e diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Pará (ABRH-PA), a demanda por esses benefícios é uma realidade crescente no mercado paraense.

"Existe uma demanda real e crescente. Hoje os profissionais não buscam apenas salário; eles querem qualidade de vida. Em Belém e no Pará, já percebemos candidatos perguntando sobre benefícios ligados à saúde, atividade física e equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. As empresas que entendem esse movimento saem na frente, porque o mercado está mais consciente e mais exigente", afirmou a especialista.

Cuidado com o colaborador reduz rotatividade nas empresas

A oferta desses serviços é vista como uma demonstração de cuidado genuíno, o que fortalece a marca da empresa perante o mercado de trabalho. Para o setor de RH, os indicadores internos mostram que o investimento se paga por meio de um clima organizacional mais leve e funcionários mais engajados. Além disso, a prática regular de atividades físicas subsidiadas pela empresa auxilia no combate ao absenteísmo (ausência no trabalho).

"Impacta diretamente. Quando a empresa oferece benefícios voltados ao bem-estar físico, ela demonstra cuidado genuíno com as pessoas. Isso fortalece a marca empregadora e cria vínculo. O colaborador se sente valorizado, e isso aumenta o engajamento e reduz a rotatividade. Muitas vezes, esse diferencial pesa na decisão de aceitar ou permanecer em uma oportunidade", explicou Anna Padinha.

A diretora da ABRH-PA destaca ainda que pequenas e médias empresas também podem aderir ao movimento. Segundo ela, não é necessário um investimento vultoso, mas sim a intenção de promover saúde na cultura da organização.

"Pequenas e médias [empresas] também conseguem implementar iniciativas viáveis, como parcerias com academias, incentivos à atividade física ou programas internos de qualidade de vida. O importante não é o tamanho do investimento, mas a intenção real de promover saúde e bem-estar dentro da cultura organizacional", ressaltou.

Melhora na disposição e no desempenho profissional

Quem utiliza os serviços confirma os resultados no dia a dia. A analista de comunicação Ingrid Bentes, 26 anos, utiliza desde março de 2025 um pacote que inclui academias, plano alimentar e meditação. "Há a facilidade de acessar várias academias incluídas no plano, além de poder escolher qual delas se encaixa no horário disponível no meu dia a dia. No plano que escolhi, ainda tenho acesso a serviços nutricionais personalizados e meditações online, que ajudam na rotina e no alívio de tensão. Senti noites de sono mais completas e sensação de relaxamento, bem como resultados melhores nos exames anuais", detalhou a analista.

Para a servidora pública Natascha Damasceno, 39 anos, o acesso ao benefício por meio do Wellhub no TJPA trouxe motivação extra. Ela destaca que o subsídio permite o uso de locais que, normalmente, teriam um custo elevado para o trabalhador. "As mudanças já são significativas na qualidade de vida de todos os servidores. A gente pode, agora, usufruir de vários serviços, muitas modalidades esportivas, academias, o que impacta diretamente no nosso bem-estar. Acho que deixa todo mundo mais saudável e mais feliz. Inclusive, tem também terapias holísticas, consultoria financeira… Eu sinto muita melhora na minha disposição e motivação, porque ter acesso a várias modalidades físicas deixa a gente com vontade de entender qual esporte funciona melhor", relatou Natascha.

Benefícios mais comuns no mercado

Plataformas agregadoras : aplicativos Wellhub (antigo Gympass) e TotalPass, que dão acesso a diversas academias

: aplicativos Wellhub (antigo Gympass) e TotalPass, que dão acesso a diversas academias Saúde suplementar : convênios diretos com estúdios de pilates, clínicas de fisioterapia e massoterapia

: convênios diretos com estúdios de pilates, clínicas de fisioterapia e massoterapia Bem-estar mental: acesso a aplicativos de meditação guiada e auxílio psicológico online